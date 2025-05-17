台北飆35℃　專家示警：節約用水

▲大台北高溫上看35度。（圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導

天氣高溫炎熱，今(17)日中午前後高雄市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率、台南市為黃色燈號；大台北高溫上看35度。另外氣象專家呼籲「節約用水！」

中央氣象署資料顯示，今天全台各地高溫普遍來到31度以上，其中大台北及中南部高溫可以來到33-35度，尤其南部近山區局部可能來到36度左右，外出請注意防曬並多補充水分，而各地低溫約24-27度。

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降雨方面，環境吹偏南到西南風，清晨至上午中南部沿海有零星降雨機率，不過白天大多為多雲到晴，僅花、東及恆春半島有零星短暫陣雨，中午過後在各地山區有局部對流發展，並有大雨發生的機率，且雨勢可能會影響到中部以北近山區平地及大台北、宜蘭、花蓮地區。

▲台南高雄高溫特報。（圖／中央氣象署）

氣象專家林得恩於臉書粉專「林老師氣象站」發文指出，因為去年的颱風，除了有凱米、山陀兒及康芮等3個直接登陸颱風外；一直到了11月，還有天兔、萬宜、桔梗及銀杏等颱風接近台灣、前來攪局，一整年下來，因颱風所帶來的雨水，比起往年豐沛。

加上，今年，又在反聖嬰的氣候環境下，2、3月份的春雨總雨量也在接近氣候值到偏多的狀況。雖然，水情沒有往年那麼緊張，還是要提醒大家節約用水，珍惜水資源。