進口蚵仔拒補稅26萬！屏東執行分署查扣戶頭　他秒繳清

▲示意圖 。（圖／屏東執行分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東某公司因進口牡蠣申報稅率錯誤，經補稅通知未處理後，遭高雄關移送至法務部行政執行署屏東分署進行強制執行，補徵金額達26萬餘元，負責人置之不理，經該分署扣押存款，並告知負責人末繳稅嚴重性後，立即繳清稅款。

屏東這家公司於113年進口牡蠣時，雖先行依規定辦理稅費申報，並經海關核准後繳納新臺幣34萬餘元稅額放行，但在財政部關務署高雄關實際審查後，發現該批牡蠣稅率應為30%，依法核定應補繳26萬2001元之進口稅(含營業稅)。移送機關於命公司補繳但負責人置若罔聞，於繳納期間後，旋即移送執行署屏東分署強制執行。

屏東分署受理該案後，隨即依法核發扣押命令，並於公司名下彰化銀行帳戶成功扣得新臺幣近9萬元，同時通知公司負責人限期到場報告。負責人接獲通知後旋即來電洽詢，執行同仁於電話中除詳細說明執行原因外，亦明確指出若關稅仍未繳清，恐導致公司進出口業務全面受阻，進而嚴重影響企業正常營運。

負責人聽聞後深感事態嚴重，隨即表示將儘速清償餘額，並將委託友人親赴分署繳納剩餘稅款。在屏東分署同仁積極協助與溝通之下，最終順利完成全額徵收，圓滿落實稅捐債權執行。

屏東分署提醒經營進口業務的民眾與企業，應善盡納稅義務，避免因輕忽而導致營運受阻，如有欠繳情形，且案件未確定且滯欠金額在新臺幣50萬元以上者，海關將啟動假扣押程序，停止欠繳人在任何口岸報運貨物進口、出口放行作業(俗稱擋關)。而案件一經移送執行後，行政執行署各分署將依法查封、扣押義務人名下銀行存款、動產、不動產等財產，得不償失。該分署將持續秉持依法行政、公正執行之立場，維護國家財政權益，實現公平課稅及嚴守程序正義。