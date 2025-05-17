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屏東9處多時相號誌路口　圓形綠燈「這狀況」可以左轉

記者陳崑福／屏東報導

為提升路口行車安全與民眾對交通號誌的正確認知，屏東縣政府警察局近期針對縣內多個事故頻繁路口，導入「多時相號誌系統」，並拍攝交通安全宣導短劇《綠燈的誤會》，透過生活化劇情，協助用路人理解號誌設計的意圖與正確應對方式，降低車禍風險。

▲「多時相號誌」路口，圓形綠燈號誌可以左轉 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲「多時相號誌」路口，圓形綠燈號誌可以左轉 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲「多時相號誌」路口，圓形綠燈號誌可以左轉 。（圖／記者陳崑福翻攝）

警察局交通隊表示，這次優化的路口分別是屏東市廣東路與大連路、瑞光路與大連路、公園路與仁愛路、公園東路與廣東路、民生路與廣東路，以及潮州鎮延平路、中正路與永坤路、東港鎮中山路與中正路、中山路與朝隆路等9處重要交會點。工程內容涵蓋交通標誌、標線與號誌系統改善，目的在於有效分離左轉與對向直行車流，減少交叉衝突點，提升通行效率與安全性。

為讓民眾更加了解「多時相號誌」的運作邏輯，警察局特別拍攝短劇影片《綠燈的誤會》，以屏東市公園與仁愛路口為實景背景，模擬駕駛人於號誌變換時常見的誤解情形。影片說明，當號誌為「箭頭綠燈」時，車輛應依箭頭所指方向行駛，此時對向車道為紅燈，左轉車輛可安心通行；反之若為「圓形綠燈」，則表示雙向車流皆可通行，左轉車輛應禮讓對向直行車，並在確認安全下方可通過路口。

局長戴台㨗表示，「多時相號誌」的設計目的在於分時分向管制車流與行人動線，有助於明確化行車路權，降低人車衝突。此次透過生動影片進行宣導，希望駕駛人能在輕鬆情境中理解號誌差異，強化正確判讀與守法習慣。他也呼籲所有用路人，行經路口時務必詳加觀察號誌型態，依燈號正確行駛，切勿因誤判而造成事故，共同維護安全有序的交通環境。

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