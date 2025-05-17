女借住好友家遭襲胸　人夫瞎扯「以為是老婆」下場關10個月

記者黃翊婷／綜合報導

女子小美（化名）去年間受朋友A女邀約北上遊玩，並借住在A女家，沒想到晚上熟睡後，竟遭A女的丈夫阿強（化名）襲胸猥褻，嚇得趕緊聯繫男友並離開現場。雖然阿強事後辯稱以為自己碰到的是老婆，但被法官列舉證據一一打臉，最終被依犯乘機猥褻罪，判處有期徒刑10個月。

▲小美借住朋友家，竟遭朋友的丈夫猥褻。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小美與A女是朋友關係，去年間她受邀北上遊玩，考慮到隔天需要早起，便在A女家打地鋪借住一晚，沒想到當天晚上熟睡後，竟遭阿強襲胸、碰觸私密部位，她驚醒後立刻推拒，並向男友求助，由男友前來將她帶離現場。

阿強到案之後僅坦承襲胸，他辯稱當時誤將小美認成自己的老婆，絕無乘機猥褻之意，他沒有碰觸小美的私密部位，也沒有強拉小美的手碰觸自己的私密部位。

不過，法官認為，小美歷次陳述都能清楚描述事發現場的狀況，以及受到侵害的過程、部位，在當時她與男友的LINE對話紀錄中，也清楚表明遭到阿強猥褻一事，並要求男友立刻前來帶她離開。

法官表示，況且事發當時小美所躺的位置不僅與阿強不相鄰，甚至還有床與地鋪的高低落差，實在難以想像阿強是怎麼發生誤認，進而碰觸到小美的身體。

再者，法官指出，小美在離開現場前，曾將A女叫醒，並在A女面前質問阿強，阿強當場坦承有做出猥褻行為，他甚至在事後傳送訊息向小美道歉，如果不是真的有發生這樣的事情，他何必在妻子面前承認，事後又傳訊息向小美道歉。

最終，法官沒有採信阿強的說詞，考量到他犯後雖然一度坦承犯行並向小美道歉，但後來又全盤否認，至今仍未與小美達成和解或獲得原諒，犯後態度不佳，因此依犯乘機猥褻罪，判處他有期徒刑10個月，全案仍可上訴。

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