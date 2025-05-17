　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女借住好友家遭襲胸　人夫瞎扯「以為是老婆」下場關10個月

記者黃翊婷／綜合報導

女子小美（化名）去年間受朋友A女邀約北上遊玩，並借住在A女家，沒想到晚上熟睡後，竟遭A女的丈夫阿強（化名）襲胸猥褻，嚇得趕緊聯繫男友並離開現場。雖然阿強事後辯稱以為自己碰到的是老婆，但被法官列舉證據一一打臉，最終被依犯乘機猥褻罪，判處有期徒刑10個月。

▲▼性侵,受害,婦女,家暴,男女,示意圖。（圖／VCG）

▲小美借住朋友家，竟遭朋友的丈夫猥褻。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小美與A女是朋友關係，去年間她受邀北上遊玩，考慮到隔天需要早起，便在A女家打地鋪借住一晚，沒想到當天晚上熟睡後，竟遭阿強襲胸、碰觸私密部位，她驚醒後立刻推拒，並向男友求助，由男友前來將她帶離現場。

阿強到案之後僅坦承襲胸，他辯稱當時誤將小美認成自己的老婆，絕無乘機猥褻之意，他沒有碰觸小美的私密部位，也沒有強拉小美的手碰觸自己的私密部位。

不過，法官認為，小美歷次陳述都能清楚描述事發現場的狀況，以及受到侵害的過程、部位，在當時她與男友的LINE對話紀錄中，也清楚表明遭到阿強猥褻一事，並要求男友立刻前來帶她離開。

法官表示，況且事發當時小美所躺的位置不僅與阿強不相鄰，甚至還有床與地鋪的高低落差，實在難以想像阿強是怎麼發生誤認，進而碰觸到小美的身體。

再者，法官指出，小美在離開現場前，曾將A女叫醒，並在A女面前質問阿強，阿強當場坦承有做出猥褻行為，他甚至在事後傳送訊息向小美道歉，如果不是真的有發生這樣的事情，他何必在妻子面前承認，事後又傳訊息向小美道歉。

最終，法官沒有採信阿強的說詞，考量到他犯後雖然一度坦承犯行並向小美道歉，但後來又全盤否認，至今仍未與小美達成和解或獲得原諒，犯後態度不佳，因此依犯乘機猥褻罪，判處他有期徒刑10個月，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：
(一) 保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
532 2 7438 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
男女車內激情口愛　3路人靠近觀看敲窗！結局尬到爆
好消息！道奇兩外野主力即將歸隊　羅伯斯曝進度
黃仁勳光顧的「鄒記食舖」背景超狂！　有錢也吃不到
大谷翔平險被送走？天使當年錯失驚天交易　美記者揭幕後真相
威廉閃兵虧大了！第4個節目才錄一集就腰斬　月損6位數
男星當兵天花板！　他在「涼山特勤隊」服役
快訊／日女星「生二寶」升級一家四口　護兒宣布1事
網紅詛咒：生兒子沒屁眼　阿信前妻怒告

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

被控涉880萬詐騙案！假警出數學題要密碼　他被騙2帳戶＋6萬元

女借住好友家遭襲胸　人夫瞎扯「以為是老婆」下場關10個月

網紅黑料曝光！追靚女趁醉偷拍　被打槍惱羞怒公審

網紅詛咒：生兒子沒屁眼　阿信前妻怒告

跟天借膽？男偷「白沙屯進香團」對講機　忠犬黑狗成線民

罵人價目表變了！他怒譙鄰居七字經　5句髒話罰6000元

國民黨第四區黨部執行長涉幽靈連署被約談！檢方諭令30萬交保

台中男買春「傳播妹自願留場觀看」他付3.6萬被告性侵　判決出爐

快訊／陸兄弟檔偷渡桃園「投奔自由」！哥遭聲押、弟移送少年法庭

520前夕再傳2陸男搭橡皮艇偷渡　觀音海灘度過一夜今投案

【老闆無言】完美人生循環？年輕住養老院→老了去上班

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

#黃仁勳 今晚與 #魏哲家 晚餐！笑稱「想拜訪水果攤阿姨」

【謝謝班導3年的陪伴】高三生捧花送驚喜大合唱暖哭老師QQ

#吳明達 假釋遭撤銷！送北監執行25年殘刑

【珍貴畫面】直擊擎天崗牛媽媽生寶寶　噗溜一下就下來了！

#黃仁勳 、 #魏哲家 前往鄒記餐敘！台積電四大將全到場

【Baby Shark到底有什麼魔力？】音樂一放立刻喚醒賴床兒子！

GD大讚IU是送禮天使！ 曾送他「一冰箱的酒」

【終於等到你】搭專機抵台！ #黃仁勳 穿黑T恤現身

被控涉880萬詐騙案！假警出數學題要密碼　他被騙2帳戶＋6萬元

女借住好友家遭襲胸　人夫瞎扯「以為是老婆」下場關10個月

網紅黑料曝光！追靚女趁醉偷拍　被打槍惱羞怒公審

網紅詛咒：生兒子沒屁眼　阿信前妻怒告

跟天借膽？男偷「白沙屯進香團」對講機　忠犬黑狗成線民

罵人價目表變了！他怒譙鄰居七字經　5句髒話罰6000元

國民黨第四區黨部執行長涉幽靈連署被約談！檢方諭令30萬交保

台中男買春「傳播妹自願留場觀看」他付3.6萬被告性侵　判決出爐

快訊／陸兄弟檔偷渡桃園「投奔自由」！哥遭聲押、弟移送少年法庭

520前夕再傳2陸男搭橡皮艇偷渡　觀音海灘度過一夜今投案

蘇心甯翻臉小優！「多年閨蜜情破裂」導火線曝光　同場工作零合照

被控涉880萬詐騙案！假警出數學題要密碼　他被騙2帳戶＋6萬元

新冠就醫「5至19歲」增加最多　台大醫示警：3族群最受威脅

美軍公布F-47超狂作戰半徑　軍評：明顯針對台海之戰

釋放千名戰俘換和平？ 　俄方放話：烏軍不撤就吞8州

好消息！道奇兩外野主力即將歸隊　羅伯斯曝進度

又是誤食巴克球！　三胞胎媽媽的一句話讓醫師驚覺不妙：果不其然

大谷翔平險被送走？天使當年錯失驚天交易　美記者揭幕後真相

《學校2013》結緣！朴世榮結婚3年當媽了　「母女均安」郭正旭伴左右

威廉慘了！公視證實「第4個節目也沒了」才錄一集就腰斬　月損失6位數

【謝謝班導3年的陪伴】高三生捧花送驚喜大合唱暖哭老師QQ

社會熱門新聞

高雄砸店惡煞成日月潭亡魂！主嫌「叔叔」喪命

他買春「傳播妹留場觀看」他付3.6萬被告性侵

威震前董座吳明達假釋撤銷　睡夢中被30特勤包圍

即／陸兄弟檔偷渡桃園！哥遭聲押弟送少年法庭

越南移工「台鐵掉400萬」創紀錄　知情人士揭內幕

公司招待日本旅遊未去！超級女營業員走絕路

台中虐童托育中心爆集體離職！社會局緊急介入

國光客運傳桃機出事故　多人受傷

掰腿狂舔還問：舒不舒服　按摩師慘了

即／彰化「芭樂公主」遭虐砍26刀亡　前男友無期徒刑

網紅詛咒：生兒子沒屁眼　阿信前妻怒告

2中國男搭橡皮艇偷渡桃園！今年已5起

罵人價目表變了！他怒譙5句髒話罰6千

欠500萬被當豬仔賣！他登機前向免稅店求援獲救

更多熱門

相關新聞

又是日本飯店　她睡一半遭摸腿

又是日本飯店　她睡一半遭摸腿

日本香川縣發生恐怖事件，某飯店28歲男性員工擅闖客人房間，企圖猥褻熟睡中的女性，如今已因涉嫌非法入侵、非自願猥褻未遂等罪名，遭到警方逮捕。

NONO被判2年半！486先生：不是報復，而是還一個公道

NONO被判2年半！486先生：不是報復，而是還一個公道

台大醫內診女病患「要做到高潮」！遭判3年

台大醫內診女病患「要做到高潮」！遭判3年

國小女遭父亂倫又遇狼師　帶進圖書館性侵還拍片

國小女遭父亂倫又遇狼師　帶進圖書館性侵還拍片

幼兒園狼師毛畯珅重判28年8月定讞

幼兒園狼師毛畯珅重判28年8月定讞

關鍵字：

猥褻

讀者迴響

熱門新聞

全聯飲料整箱16元「每瓶不到1元」限時搶

快訊／5縣市大雨特報！下到晚上

高雄砸店惡煞成日月潭亡魂！主嫌「叔叔」喪命

獨／最台鐵板燒徵百萬年薪幹部　竟爆欠薪、沒保勞健保

30年來僅1位國家首長出席世壯運　趙怡翔：批評賴清德明顯操作

泰變態！他性侵73歲老母親

台鐵南迴19:49搶通　中斷5小時「旅客等接駁」慘況曝

顏志琳竟是「涼山特勤隊」退伍　網友全跪了

頑童MJ116「NONO清單全公開」直接開噴

他買春「傳播妹留場觀看」他付3.6萬被告性侵

威震前董座吳明達假釋撤銷　睡夢中被30特勤包圍

男女車內激情口愛　3路人靠近觀看敲窗！

便當菜「電話線」本名曝！菜販：是超級食物

是元介遭私訊要求「拿出退伍令」

台獨立遊戲「一天兩次大炎上」

更多

最夯影音

更多

【老闆無言】完美人生循環？年輕住養老院→老了去上班

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

#黃仁勳 今晚與 #魏哲家 晚餐！笑稱「想拜訪水果攤阿姨」

【謝謝班導3年的陪伴】高三生捧花送驚喜大合唱暖哭老師QQ

#吳明達 假釋遭撤銷！送北監執行25年殘刑

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面