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動力火車顏志琳曾在「涼山特勤隊」服役！網友全跪了：兵役天花板

▲▼動力火車的顏志琳曾在涼山特勤隊服役。（圖／翻攝臉書／顏志琳）

▲動力火車的顏志琳曾在涼山特勤隊服役。（圖／翻攝臉書／顏志琳）

記者柯振中／綜合報導

近日藝人逃兵的事件掀起全台關注，藝人是否有當兵，也再次成為討論話題。有網友挖出過去受訪的片段，發現天團「動力火車」的顏志琳曾在涼山特勤隊服役，驚人的經歷曝光後，讓許多人直呼「難怪忠孝東路走九遍還拿麼輕鬆」。

據了解，我國陸軍航空特戰指揮部高空特種勤務中隊成立於1980年，在民間、友軍之間被稱為「涼山特勤隊」或是「涼山山鬼」，是國軍當中唯一具有陸海空三棲作戰能力的部隊。

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事實上，顏志琳過去曾在自傳書中、節目當中分享當兵經歷，當時入選了「涼山特勤隊」。如今這段過往再度被挖出，不少粉絲為此震撼直言，「「難怪忠孝東路走九遍還拿麼輕鬆」、「涼山的是真本事，我完全佩服」、「太猛了吧!不說不知道，一聽嚇一跳，是涼山一群鬼」、「俗稱涼山鬼的單位！超硬的啦～能退伍都不是普通人了。」

根據《風傳媒》報導，想要入選「涼山特勤隊」至少要有5年軍齡，並且要能在全副武裝的狀態下，12分鐘內跑完3公里。等到入選成為儲備隊員，還要接受2階段式、為期4個月的儲備訓練，包括體能訓練及戰技訓練，等到結束以後，則是到屏東的傘訓中心接受高空跳傘訓練。

這些訓練結束以後，隊員還要在高雄、屏東等地作水域滲透訓練，以及到台中作特戰狙擊手訓練、叢林特攻作戰訓練，並且到武嶺接受雪訓、高寒地訓練等等。等到3年的訓練時間結束，要再與「海龍蛙兵」以及「兩棲蛙人」模擬滲透敵軍基地的作戰，通過「天威測考」以後，才算是合格的「涼山特勤隊」隊員。

 
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