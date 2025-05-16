模範女牙醫助理被解雇！　老闆荒謬理由：你太美、我會出軌

▲ 美國愛荷華州一名牙醫助理被醫生和醫生妻子認為「太有吸引力」遭解雇。（圖／翻攝自X）

圖文／CTWANT

美國愛荷華州一名牙醫助理梅莉莎尼爾森（Melissa Nelson），在同一間牙科診所任職超過十年，她從不遲到、不怠工，還曾被老闆詹姆斯奈特醫生（Dr. James Knight）稱為「最優秀的助理」。然而在某一天，她突然被叫進辦公室，在沒有任何警告的情況下，她被解雇，解雇的理由令人震驚：醫生的妻子認為她「太有吸引力」，醫生本人也認同此看法。對此梅莉莎向愛荷華州民權委員會提出申訴，控告詹姆斯違反州內《民權法》，構成性別歧視。

這項判決引發全美媒體廣泛關注與批評，包括CNN和《衛報》等多家媒體報導，梅莉莎1999年剛從社區大學畢業，年僅20歲，就被詹姆斯聘為牙科助理。多年來表現優異，從未受到任何紀律處分。

然而，進入2010年，詹姆斯開始對她的衣著做出評論，稱梅莉莎的衣服「太緊身」，會讓他分心，並要求她穿上醫生袍掩蓋身形。雖然梅莉莎否認衣著不當，但她還是遵從要求。

此後，兩人開始頻繁透過手機簡訊聯絡，內容多為家庭和日常瑣事。梅莉莎表示，兩人關係一直保持在「朋友或像父女一樣」的層面。然而，對方的態度顯然不只如此。

詹姆斯曾開玩笑說若梅莉莎見到他的褲子「鼓起來」，代表她衣服穿太緊；還對她說，如果她也穿緊身褲，他會前後都分心。他甚至傳訊問她「多久達到一次高潮」，但梅莉莎未予回覆，也未提出投訴，而一切轉變，始於奈特醫生的妻子珍妮發現這些簡訊。

2009年，當詹姆斯帶孩子出遊時，珍妮看到了他與梅莉莎的對話紀錄，勃然大怒，並要求丈夫將她開除。之後，夫妻倆甚至邀請教會的牧師協助「處理此事」，而非律師或人資專家。牧師也認為梅莉莎必須離職。2010年1月4日，在牧師見證下，奈特醫生向尼爾森宣讀事先準備的聲明，表示他們的「關係」已對家庭造成困擾，並給予一個月資遣費。

儘管梅莉莎當場落淚表示熱愛這份工作，但詹姆斯仍堅持己見。梅莉莎事後向愛荷華州民權委員會提出申訴，獲准提告，控告詹姆斯違反州內《民權法》，構成性別歧視。但法院認為，這並非性別歧視，因為他並不是因她是「女性」而開除她，而是因為她是「那個特定的女性」。愛荷華州最高法院最終裁定：雇主基於個人關係和家庭因素解雇員工，在法律上並不構成歧視，意思就是：「他不是歧視女性，只是不想和這位女性出軌」。

這並非網路謠言或八卦新聞，而是一樁真實案例，甚至一路打上了愛荷華州最高法院。而法院最終裁定，這樣的解雇完全合法。梅莉莎最終敗訴，失去了自己熱愛的工作。而本案也成為美國職場性別與權力關係討論的重要案例。

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