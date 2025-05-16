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台化、南亞、台塑力挺藝文盛事　贊助劇團下鄉逾4000人熱情參與

▲▼ 台化、南亞及台塑公司聯合贊助蘋果劇團公演與新港當地居民良善互動 。（圖／台塑企業提供）

▲ 台化、南亞及台塑公司聯合贊助蘋果劇團公演與新港當地居民良善廠鄉互動 。（圖／台塑企業提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

台化、南亞及台塑公司聯合贊助，第12度邀請國內知名劇團來嘉義演出，16日晚間特別邀請「蘋果劇團」下鄉公演，該劇團是由從事兒童戲劇教育工作的方國光團長於1997年10月1日成立，並與創團藝術總監陶大偉先生發表多部膾炙人口的兒童劇作品。

▲▼ 台化、南亞及台塑公司聯合贊助蘋果劇團公演與新港當地居民良善互動 。（圖／台塑企業提供）

現場吸引超過4,000人來觀賞國家級的演出，嘉義縣劉培東副縣長亦特地親臨與民眾同樂，新港鄉公所葉孟龍鄉長、嘉義縣議會林秀琴、黃啟豪、林岱杰、陳文忠等議員，以及多位地方人士均撥冗出席參加，台化公司蘇俊雄資深副總經理亦率公司主管特別南下共同參與，並將當日活動之義賣所得、募捐超過28,000張之愛心發票，以及公司另捐贈之88,000元，由「新港鄉扶緣服務協會」江澤祥理事長代表弱勢團體受贈，作為關懷社會弱勢經費。

除了劇團演出外，台化公司新港廠當日下午6時同步邀請嘉義縣弱勢團體舉辦公益義賣、青銀創藝市集、在地農產品推廣、台塑企業產品介紹及捐發票做愛心等活動，募得發票將全數捐贈「新港扶緣服務協會」。

台塑企業為發揚台灣傳統藝術及本土特色文化，自2011年起推動「台灣特色文化發展計畫」，現已邁入第15年，累計投入逾1億1千萬元贊助歌仔戲、兒童劇團、布袋戲等文化藝術團體下鄉至全台各地演出，截至2024年已演出413場，累計觀賞人次超過40萬人，廣受國人好評與肯定。

▲▼ 台化、南亞及台塑公司聯合贊助蘋果劇團公演與新港當地居民良善互動 。（圖／台塑企業提供）

台塑企業已於嘉義縣新港鄉設廠38年，創造在地大量就業機會，並秉持「取之社會，用之社會」的宗旨持續投入社會公益活動，致力社會均衡和諧發展的理念，達成與環境生態平衡發展永續經營的目標，同時也長期回饋地方，尤其921地震及莫拉克風災後，在嘉義縣捐建27所學校老舊教室，經費達24億元，其中新港鄉就有贊助新港國中、月眉、文昌國小及鄉立托兒所計4所學校老舊校舍更新，捐建經費2.1億元，提供學子一個安全舒適的學習空間，更為支持嘉義縣政府「食安永在」的施政願景，台塑企業贊助3億元興建「永在食安大樓」，並於2018年10月17日舉辦落成捐交典禮，由嘉義縣政府經管營運，共同守護民眾食的安全。

▲▼ 台化、南亞及台塑公司聯合贊助蘋果劇團公演與新港當地居民良善互動 。（圖／台塑企業提供）

這次蘋果劇團帶來「章魚怪盜與龍王法杖」劇碼，藉由演出傳達「分享不是一種失去，而是一種獲得」觀念，讓父母反思教育方法，也能讓孩童藉由劇情及台詞學習如何與手足、同儕相處，建立正確品德，只見舞台絢麗豐富的海底世界場景，華麗的服裝、2M的巨大章魚怪盜及海洋生物造型大球，讓觀眾身歷其境，最酷炫的視聽覺雙饗宴，讓嘉義鄉親充分感受藝術之美，渡過幸福歡樂的夜晚。

 ▲▼ 台化、南亞及台塑公司聯合贊助蘋果劇團公演與新港當地居民良善互動 。（圖／台塑企業提供）

 
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