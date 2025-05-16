孩子6歲↓免票！他遊北海道「開戰列車員」　全場傻了：不挺

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

有台灣旅客最近去北海道旅遊，途中要搭乘特急北斗號列車前往札幌，因讓未滿6歲、未買票的孩子佔用指定席，與列車員爆發爭執，事後不滿在臉書社團控訴對方態度粗暴，想拍下名牌投訴。留言區見狀都傻眼，一面倒力挺列車員。

發文旅客在「北海道旅遊好康報」表示，當天從洞爺車站搭乘北斗7號列車前往札幌，夫妻買了兩張指定席，孩子因未滿6歲免票，當時孩子坐在其中一個指定席上睡覺，夫妻中另一人則坐在車廂內一個無人使用的空位。

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怎料列車員卻不斷要求必須將孩子抱在腿上，不得單獨佔用座位，即使原PO試圖解釋「規定是可以的」，甚至強調「這已經是第8天旅程，之前都沒問題」，仍無效。

他指控該名JR列車員「講英文全程無禮」，「我指著名牌要拍照申訴，他還回我OK，居然聽得懂中文，換我傻眼了！」並認為對方根本故意刁難。他也強調，聽到車內中文廣播有說明，全車為指定席，沒有劃位可先坐，有劃位乘客到來則需讓位。

不過，許多網友看完貼文後都傻眼，「規定小孩沒有票就是要自己抱著，你要佔位就要再多買一張票」、「沒買票=沒佔位，就算有空席也是。你買了指定席然後不坐，給沒票沒位的孩童，再去佔一個非指定席，就是多佔了一個位子」、「這有一點很妙，給小孩坐自己位置，你去坐空位，這不就變成你無票坐車了嗎？」

根據JR北海道官網規定，雖然未滿6歲的幼兒可免票，但若要單獨使用指定席、特等席或臥鋪等座位時，仍須購票。