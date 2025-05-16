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台鐵南迴線電車線斷落「9列車延誤」　誤點逾45分全額退費

▲▼台鐵電車線斷落。（圖／讀者提供）

▲台鐵電車線斷落。（圖／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵枋山到加祿間電車線今(16日)下午發生斷落，由於該區間為單線，目前南迴線路線中斷，雙向不通，台鐵啟動公路接駁，搶修恐怕至今晚或明天凌晨。台鐵致歉並預估截至今晚19時至少有9列車累計延誤1000分鐘，列車誤點超過45分，旅客可於1年內全額退費。

台鐵公司說明，今日下午14時24分一列8778次試運轉列車行經枋山＝加祿間，發現電車線主吊線斷落約20米，由於無法供電，且為單線區間不通，目前該區間路線暫時雙向中斷，至於事故原因刻由營運安全處調查中。

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針對路線中斷，台鐵即時起啟動大武=枋寮間公路接駁， 預估至19時止對號列下行行駛至潮州站、上行行駛至台東站，台東=大武間、潮州=枋寮間以區間車接駁旅客。

▲▼台鐵電車線斷落。（圖／讀者提供）

▲台鐵電車線斷落。（圖／讀者提供）

台鐵也啟動搶修作業，預估可能至今晚或明天凌晨，台鐵初判電車線事故預估至19時止，將影響9列次累積延誤1,000分。

受該起事故延誤列車，台鐵表示，對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內至各站辦理全額退費，或免費搭乘同區間同等級車種列車1次；未指定班次之對號列車或非對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內換搭乘同區間同等級車種列車1次，電子票證旅客可辦理0元解卡，定期票旅客可延長使用1天，造成旅客時間延誤，台鐵公司深致歉意。

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