高雄家長超恐慌！中國口音女子校園外直播　身分、動機曝光

▲近日疑似有不明女子在國小校園外直播，引起家長恐慌。（示意圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／高雄報導

媽媽群組近日瘋傳，在台北、高雄等地，都出現疑似中國口音的不明女子在國小門口直播，當下覺得超奇怪的，懷疑目的不單純，呼籲家長們多加留意小心。警方獲報後展開調查，確認該名女子身分為陸配，來台多年，平時經營直播平台賣東西，當天開直播時恰巧經過學校，不料意外引起風波，並未刻意拍攝學童。

有高雄家長在網路指出，一名身穿黑衣服、帶著黑遮陽帽的中年女性，操中國口音，手拿自拍棒在國小門口直播，當下覺得超奇怪，懷疑不單純。此外，在台北的某國小，也有家長直擊類似狀況，拿著手機狂對孩子猛拍，引起不少家長恐慌。

▲中國口音女子校園外直播，身分、動機曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方獲報後調閱監視器展開調查，後續確認該名女子身分為陸配，已嫁來台多年，平時經營直播平台賣東西，偶爾也會直介紹台灣風景，當天一邊走路一邊開直播時，恰巧行經學校，並未刻意拍攝國小學童。

龍水里里長初學霖也指出，有關直播者造成大家不安的事件，經過龍華派出所調閱學校周邊監視系統，已經找到這位女士，從她的手機內，以及家中查訪，再經過詳細詢問，該女士確實只是單純的開直播賣東西。警察單位也已經勸告，不要在學校周遭徘徊開直播，避免造成困擾及誤會。

▲針對個案通報，陳其邁已請教育局、警察局與校方聯合排除。（圖／記者吳世龍攝）

高雄市長陳其邁表示，針對個案發生部分，已經請教育局與警察局連同校方一起處理，他強調，校園安全是我們非常重視的一環，會加強跟學校的聯繫通報，如果有異常狀況，高雄市政府教育局、警察局與校方會聯合來排除，確保校園安全。