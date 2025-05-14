周圍都外國人！鼎泰豐叫號「藏1貼心服務」　他驚：太國際化了

▲鼎泰豐廣播服務，藏貼心細節。（圖／記者黃士原攝）



網搜小組／劉維榛報導

除了好吃，服務貼心更能擄獲客人的心！一名網友分享，在鼎泰豐等候位時，發現店員一一詢問外國客來自哪裡，直到廣播聲響起後，才知道店家會用不同的語言來提醒他們入座，令原PO大讚「太國際化又太貼心了！」文章引發網友熱議，「在總店看過服務人員連問都沒問，第一句話就直接講該旅客的語言！」

一名網友在Threads表示，最近去鼎泰豐用餐時，從候位到入座，他發現周圍很多外國人，有日韓、歐美、南美的觀光客，這過程中，原PO特別注意服務生會一個一個詢問來自哪裡，「Where are you from？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

當下原PO有些好奇，「為什麼候位還要問國籍？」直到聽到廣播聲讓他震驚不已，鼎泰豐竟是按照各國籍的語言來唸數字，「真是太國際化又太貼心了。」

原PO直言，若他出國去日本、韓國，在當地用餐時，能聽到中文廣播的話，肯定會感到十分窩心，「我一定也會感覺很驚艷！」

底下網友也驚呼，「所以帶國外友人去鼎泰豐最不會失禮漏氣～最保險」、「他們的號碼機按鍵上， 有設計幾個語言的按鈕, 發號時順便設置廣播語言」、「之前帶日本朋友去用餐時，服務員用日語介紹醬料跟小籠包的食用法，結果發現那位服務員根本不會日語，是他們都會先背好各國語言基本介紹的版本」、「原來真的有這樣的設計，4月時去一趟101，請先生去抽一張號碼牌，結果服務生用日語問幾個人？我先生還很自然的用日語回應」、「之前在總店看過服務人員連問都沒問，第一句話就直接講該旅客的語言，雖然看久了可能看得出來，但還是覺得很神奇」。

也有店員補充回應，「還在任職擔任一線時，已經可以練就一秒就分辨出日本還韓國人，就是看妝容」。