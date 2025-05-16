浪浪無辜遭虐殺！曾之婕怒批「踩狗屎就打狗」籲動保警聯手嚴辦慣犯

▲台南市議員曾之婕於議會為遭虐殺浪浪發聲，要求動保處與警方嚴辦施暴者。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南近日頻傳浪浪遭虐殺，引發社會關注，市議員曾之婕16日在市議會為受虐浪浪發聲，痛斥有男子開著進口轎車，持鐵棍、磚塊等器物在安平區、安南區與七股等地，隨機毆打流浪犬頭部，造成多犬死亡，行徑宛如「冷血連續施暴者」，要求動保處會同警方全力徹查嚴辦，勿再縱容慣犯橫行。

曾之婕指出，該男子曾被動保處查獲處分，卻未有效遏止其暴行，疑似再犯，已嚴重危害動物生命與市民情感。目擊者與保護動物協會更控訴，該男自稱因「踩到狗屎」而動手，動機令人難以置信。

曾之婕痛批，「這種殘忍行徑竟發生在號稱最有文化的古都，令人髮指」，質詢現場多個動保團體也同步旁聽，並集體譴責暴力虐犬行為。曾之婕認為，浪浪也是生命，「難道牠們不痛、不怕嗎？市府怎能坐視不管？」

曾之婕進一步指出，台灣自1998年施行《動物保護法》，雖於2007年納入刑事罰則，但根據農業部（前農委會）資料，每年虐待動物通報逾千件，實際裁罰卻不到百件，裁罰比例連一成都不到。她認為這樣的落差形同放任，呼籲台南市政府必須與警方密切合作，建立有效偵辦與追訴機制。

曾之婕語氣激動地表示：「虐狗如虐童，怎麼能視若無睹？我們有責任捍衛這些無法說話的生命，別再讓台南成為野蠻行徑的溫床！」