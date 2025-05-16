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議員批公共遊具破損「跑道像狗皮膏藥」　嘉義市府：加速改善

▲▼ 嘉義市議員王浩批公共遊具及跑道 。（圖／市議員王浩服務處提供）

▲▼ 嘉義市議員王浩批嘉義市公共遊具長期維修。（圖／市議員王浩服務處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市議會議員王浩15日議會質詢時，就民眾反映嘉義市公共遊具及部分校園操場的破損及堪用狀況，質詢建設處及教育處長，他說遊具及學校操場的安全不僅關乎孩子，許多上班族、長輩也會在晚間到學校運動，因此如何保障市民和孩子的安全，將學校打造成為優質的教育及社區健康營造場所至關重要。

王浩說，地方社團傳出文化公園內的兒童彈跳床「待修已久」、「三角錐放置數月」，甚至「彈跳床一年中至少有八個月處於故障狀態」，然而建設處的回覆僅表示會「加速改善」，民眾難以得知確切能恢復使用的時間，他建議建設處應張貼告示，以確保民眾使用的權益。

▲▼ 嘉義市議員王浩批公共遊具及跑道 。（圖／市議員王浩服務處提供）

而目前僅有文化公園設有彈跳床這項遊具，但維修卻往往耗時數月，他強調，建設處應針對公園遊具多準備相關耗材，以縮短維修時程。另外，西區的寵物公園工程已接近完工，但嘉義市的公園遮蔭工程卻毫無進展，進度已落後一年半，市府應加強推動。

更在不少學生家長反映下得知嘉義市部分學校操場的PU跑道如同「狗皮膏藥」，多處邊角翹起，踩踏時甚至會下陷，讓他相當不忍看到孩子在如此不安全的運動環境中成長。

▲▼ 嘉義市議員王浩批公共遊具及跑道 。（圖／市議員王浩服務處提供）

▲▼ 嘉義市議員王浩批嘉義市多處校園操場如貼狗皮膏藥。（圖／市議員王浩服務處提供）

對此，教育處回應，學校跑道如有出現嚴重破損情形，市府均會立即補助經費進行改善。如世賢國小先前反映PU跑道破損，市府即於今年3月補助800餘萬元整修經費，目前已進入規劃設計階段，預計暑假施工。

▲▼ 嘉義市議員王浩批公共遊具及跑道 。（圖／市議員王浩服務處提供）

王浩議員要求教育處應全面盤點各校PU操場與兒童遊戲場設施的現況，提出明確的維修計畫與時程表，並編列足夠的經費進行改善，對於花費大量經費建設設施後，更應重視維修保養，許多求簡便的行為反而可能縮短場地的使用年限。另外，PU跑道最忌諱重物輾壓，但他多次目睹車輛直接駛入校園操場的情形，呼籲市府務必加強宣導並妥善維護。

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