川普「統一說」中國也困惑？　游盈隆：台灣應該思考被孤立的問題

▲台灣民意基金會董事長游盈隆。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

美國總統川普日前談及美中關稅談判結果時表明，「這對統一（unification）與和平非常有利」，然而，該話中的「統一」究何所指，引來國內熱議，對此，台灣民意基金會董事長游盈隆昨（15日）表示，也可理解那是川普擅長的外交辭令，隨時都可以改變，其實中國也摸不著頭緒，但，他接著強調「一個分裂且被孤立的台灣」，這無疑才是所有關心台灣的人都應該嚴肅思考的問題。

游盈隆提到，在美中日內瓦高層會談後，川普在美東時間5月12日白宮記者會上表示，「他們已同意開放中國，全面開放中國，這對中國非常好，對我們也非常好，我認為這對統一與和平非常有利」。

川普的這席話該怎麼解釋？游盈隆點出，美國在台協會發言人第一時間跳出來說，川普的發言明顯是針對美中貿易關係，美國對台政策沒有改變，緊接著，美國國務院證實這項說詞。

游盈隆指出，美國總統對外言論，須回應的時候，照例應該是白宮發言人，接著才是國務院，駐外單位率先回應相當罕見，一言以蔽之，關於川普說，「中國同意全面開放，對統一與和平非常有利」，這番談話，美國官方採被動回應，白宮則是連回應都沒有。

然而游盈隆再指，台灣官方通訊社第一時間「別出心裁」地挖出川普第一任期時曾說，「如果中國修正其經濟體制，會讓美中更趨一致（Unity），更好的一致（Better unity）」，以此暗示或推測川普總統這次有關「統一」（unification）的用詞，是誤用的，而且不是指中國與台灣統一。

此外，游盈隆說，中國對川普「統一」的談話，顯然是丈二金剛摸不著頭緒，壓根不敢相信，國台辦發言人陳斌華僅含蓄地說，已經注意到相關的報導，連一向的制式回應都說不出口，由此可見，美中政府對此並無事先互通訊息，台灣自也不必太在乎。

游盈隆提及，最近剛過世的美國重量級政治學者Joseph Nye曾不避諱地說，「川普擔任總統四年，對我、對美國和對世界來說都很煎熬」，游盈隆認為，川普為什麼讓世人同感煎熬？一個很明顯的原因是他的反覆無常。

游盈隆表示，從這個角度看，即便川普總統這次指的真的是中國與台灣的關係，其實也可理解那是川普擅長的外交辭令，隨時都可以改變，如果只是這樣，台灣的確也沒什麼好擔心的。

不過，游盈隆強調，經濟學人最近對台灣未來的論斷，「一個分裂且被孤立的台灣」，似乎從川普口中獲得了證實，這也正是為什麼川普這番話會在台灣激起無數漣漪的原因，這無疑是所有關心台灣的人都應該嚴肅思考的問題。