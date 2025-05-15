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快訊／騙還竉物鼠！鉛球冠軍當街刺死18歲前女友　殺人罪收押

▲▼ 。（圖／翻攝該校臉書）

▲刺死前女友詹姓男子稍早被地院裁定收押。（圖／翻攝該校臉書）

記者許權毅／台中報導

台中市南屯區一名詹姓男子為了跟18歲詹姓前女友復合，以交還「寵物鼠」為由把詹女約到租屋處樓下，結果求復合遭拒絕，詹男竟持刀刺死詹女。詹男今出院被直送地檢複訊，16時左右檢方依殺人罪向地院聲押，地院18時左右火速裁定收押。

台中地檢署指出，詹姓犯嫌於今日經檢察官訊後，認定其涉犯刑法之殺人罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，且有逃亡之虞及羈押之必要，已向台中地院聲請羈押。

台中地院說明，本案被告經法官訊問，坦承犯行，依卷內證據資料足認其涉犯刑法第271條第1項之殺人罪之罪嫌重大，其所犯為死刑、無期徒刑或最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，有相當理由認為有逃亡之虞，且有羈押之必要，經法官諭知羈押。

回顧該案，24歲詹姓男子因感情糾紛，10日下午在光天化日之下當街持15公分水果刀刺死詹姓前女友，兇案現場留下滿地血跡，有民眾看見詹女當時就倒臥在騎樓，身上多處是傷，沒有呼吸心跳。詹男犯案後，還持刀自傷，直到今日下午病情才穩定，得以出院，檢警馬上將人拘提到案。

中檢13日率法醫進行解剖，檢察官劉文賓指出，經相驗，詹女受有3處刀傷，致命傷是位於左胸的刀傷，傷及動脈、心臟，詳細死因仍在鑑定中。

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