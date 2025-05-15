台中七期命案小弟認虐死人！咬主嫌拍片誤導檢警　3人延長羈押

▲台中七期命案主嫌劉男等人延押2月。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中市七期命案主嫌劉男等3人，今年2月被檢方依凌虐致死等罪起訴，近日被裁定延押2月。主嫌劉男與另名共犯劉男都否認犯行，僅小弟石男承認凌虐致死，但同樣否認餵毒，石男甚至在偵查中坦言，「老闆」劉男有教大家對外統一說法，還自攝影片企圖誤導偵辦方向，3人說詞矛盾，也有串供可能，19 日起延押禁見2月。

回顧本案，劉男自2020年起聘僱一名許男擔任助理，協助劉男處理雜事，另名劉男、石男以及未成年林男則分別為主嫌之友人、新任助理等。去年10月18日凌晨，劉男因傳播小姐款項以及許男歷來請款事宜，雙方發生嚴重爭執，劉遂夥同其餘共犯，要求許男待在陽台，並且脫掉全身衣物，開始凌虐毆打、凌虐許男。

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許男陸續遭鋁製球棒、皮帶、榔頭毆打，還有六角鈑手戳刺、尖刀割刺、噴槍型打火機灼燒、電擊棒電擊、空氣槍射擊、吸塵器尖端戳刺以及老虎鉗夾拔牙齒，凌虐兇器高達10種，手段相當惡劣。不只如此，劉嫌還強迫許男服用毒咖啡包，並用酒跟辣椒醬潑灑。

18日晚間，劉嫌等人為了避免許男哀號，以電線、膠帶綑綁許的手腳，並將人拖至廚房，持續凌虐許男。許男因全身以及頭部重傷，19日上午9時許失去意識，劉等人嘗試急救，直到當晚，劉男等人才撥打民間救護車電話，但救護車到場前，許男仍傷重死亡。

▲當時許男遭虐殺畫面被劉嫌錄下外流。（圖／翻攝黑色豪門企業）



檢方認定被告劉嫌等人，觸犯加重人施以凌虐而私行拘禁致死罪、強暴他們使用毒品罪，依法提起公訴，全案預計由國民法官審理。

法院日前開延押庭，主嫌劉男律師認為，主嫌劉男與石男在案發前有施用毒品，不排除是毒品效力作用，影片可信度有疑義，劉男對於禁見心理影響層面大，會告誡劉男若交保不要與證人、共犯接觸，請求法院考量劉男無前科，得施以科技監控或重保防逃，或是解除禁見；共犯劉男、石男律師請求解除禁見或交保。

台中地院認為，被告3人僅石男於訊問時坦承私行拘禁犯行，其餘2人否認，3人對於犯案過程、參與程度以及分工情況均避重就輕，有互相推諉、勾串等情，應自19日起延長羈押2月，維持禁見。