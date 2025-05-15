飆漲272倍！「王陽明真跡」167萬元起拍…超4.5億元成交

▲王陽明真跡手卷全貌。（圖／翻攝自寧波晚報）

記者廖翊慈／綜合報導

日本大阪10日舉辦的「雅寶2025春拍」上，一卷明代王陽明手書詩翰以21.8億日圓（約台幣4.5億元，含佣金）成交，這段歷史性的成交價格，一舉創下明代書法作品在公開拍賣場合的世界紀錄。

據《寧波晚報》報導，這件《王陽明先生詩翰》手捲以僅800萬日元（約台幣167萬元）的相對低價起拍。競價伊始便進入白熱化階段，開拍不久後便有現場買家直接報出2億日元，瞬間將價格推升了數十倍。隨後，電話委託買家加價至3億日元，現場買家緊接著報出4億日圓。

▲裝匣內側。（圖／翻攝自寧波晚報）

隨後的多輪競價中，加價階梯常以1億日圓為單位跳躍式攀升，豪邁且高密度的競價方式，在近年來的藝術品拍賣市場上堪稱罕見，經過拉鋸戰，最終由21.8億日圓成交。

▲「陽明山人之印」朱文印。（圖／翻攝自寧波晚報）

這卷手書內容，是王陽明的行書七言長詩《夜宿玉笥山雲儲洞用李簽事韻》，水墨紙本，「玉笥之山仙所居，下有玄窟名雲儲。人言此中感異夢，我亦因之夢華胥……」，落款為「正德庚辰（1520年）六月望，陽明山人書於玉笥山之大秀峰頂」，鎢有「陽明山人之印」朱文印，明確標示了，書寫的時間與地點。全卷長744公分，寬32公分。

報導指出，王陽明的書法傳世不多，傳世者多書信，絕大多數珍藏於各大文博機構，在市場流通者鳳毛麟角。該作品為王陽明自作詩文的手書長卷，較為珍貴。一經釋出便以「天價」成交，在全球經濟及藝術品市場面臨不確定性時，證明了中華文化藝術品的價值韌性與吸引力。