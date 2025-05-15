陸央行降準0.5個百分點落地！　股債匯三市迎兆元人民幣「活錢」

▲大陸央行降準0.5個百分點正式落地，1兆元人民幣資金流入股債匯三市。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

中國人民銀行（大陸央行）今（15）日起，下調金融機構存款準備金率0.5個百分點（不含已執行5%存款準備金率的金融機構），下調汽車金融公司和金融租賃公司存款準備金率5個百分點，也就是藉由降低金融機構按規向中央銀行繳納的存款準備金佔其存款總額的比例，增加銀行可自由使用的資金。

《央廣網》報導，中國人民銀行行長潘功勝在7日新聞發佈會上表示，這次將下調存款準備金率0.5個百分點，向金融市場提供長期流動性約1萬億元（1兆元）（人民幣，下同）。通過降準可以優化央行向銀行體系提供流動性的結構，降低銀行負債成本，增強銀行負債的穩定性。

大陸巨豐投顧分析，降準所釋放的資金如同活水，通過多種渠道流入股市，為市場帶來可觀的增量資金。據估算，約15%至20%（1500-2000億元）的資金可能通過權益類基金、兩融業務等渠道流入股市。

在債市方面，大陸華源證券稱，降準預計將置換買斷式逆回購及7天逆回購，減少央行日常逆回購操作規模，相當於收短放長。大陸光大期貨認為，短期債市缺乏進一步走強驅動，「收益率曲線方面，降準降息利好短端債券，風險偏好回升背景下長端債券相對偏空，預計收益率曲線重新走陡。」

至於在匯市方面，降準降息將對穩定人民幣匯率發揮重要支撐作用，大陸東方金誠首席宏觀分析師王青指出，「伴隨關稅因素的壓製作用緩解，匯市情緒改善，短期內人民幣還有一定升值動能。」

中國首席經濟學家論壇理事長連平強調，此次降準前，商業銀行加權平均存準率為6.6%，以目前經濟體量、增長速度、金融市場發展程度、流動性狀況、銀行體系的風險防範與處置能力來測算，「未來一段時間，我國至少還有2-2.5個百分點的降準空間。」