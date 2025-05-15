　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸央行降準0.5個百分點落地！　股債匯三市迎兆元人民幣「活錢」

▲大陸央行降準0.5個百分點正式落地，1兆元人民幣資金流入股債匯三市。（圖／CFP）

▲大陸央行降準0.5個百分點正式落地，1兆元人民幣資金流入股債匯三市。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

中國人民銀行（大陸央行）今（15）日起，下調金融機構存款準備金率0.5個百分點（不含已執行5%存款準備金率的金融機構），下調汽車金融公司和金融租賃公司存款準備金率5個百分點，也就是藉由降低金融機構按規向中央銀行繳納的存款準備金佔其存款總額的比例，增加銀行可自由使用的資金。

《央廣網》報導，中國人民銀行行長潘功勝在7日新聞發佈會上表示，這次將下調存款準備金率0.5個百分點，向金融市場提供長期流動性約1萬億元（1兆元）（人民幣，下同）。通過降準可以優化央行向銀行體系提供流動性的結構，降低銀行負債成本，增強銀行負債的穩定性。

大陸巨豐投顧分析，降準所釋放的資金如同活水，通過多種渠道流入股市，為市場帶來可觀的增量資金。據估算，約15%至20%（1500-2000億元）的資金可能通過權益類基金、兩融業務等渠道流入股市。

在債市方面，大陸華源證券稱，降準預計將置換買斷式逆回購及7天逆回購，減少央行日常逆回購操作規模，相當於收短放長。大陸光大期貨認為，短期債市缺乏進一步走強驅動，「收益率曲線方面，降準降息利好短端債券，風險偏好回升背景下長端債券相對偏空，預計收益率曲線重新走陡。」

至於在匯市方面，降準降息將對穩定人民幣匯率發揮重要支撐作用，大陸東方金誠首席宏觀分析師王青指出，「伴隨關稅因素的壓製作用緩解，匯市情緒改善，短期內人民幣還有一定升值動能。」

中國首席經濟學家論壇理事長連平強調，此次降準前，商業銀行加權平均存準率為6.6%，以目前經濟體量、增長速度、金融市場發展程度、流動性狀況、銀行體系的風險防範與處置能力來測算，「未來一段時間，我國至少還有2-2.5個百分點的降準空間。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
600 4 1673 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／勇士遭淘汰！　等不到柯瑞回歸
快訊／田馥甄演唱會「突宣佈延期」換場地
隔壁挖地蓋屋！透天厝整幢倒了　超慘畫面曝
火葬場爭議再起！群眾抬棺抗議爆衝突　警二度舉牌
殺子悲劇！母曾曝「父子關係好」　盼維持父親探視權
9月「高中以下收手機」　老師吐槽：到底是天真還是無知
NONO判決全文曝！強吻脫褲...冷笑：妳以為我想上妳喔
快訊／綠色隧道嚴重車禍！　公車撞爛2傷1命危

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸央行降準0.5個百分點落地！　股債匯三市迎兆元人民幣「活錢」

陸委會：泉州富美宮「人神分離、兵分兩路」挑戰我方法令

關稅休兵效應　中國往美國貨櫃運輸預訂量飆升近300％

華為將推出「折疊電腦」！　鉸鏈、螢幕技術或有新突破

知名經紀人楊天真「激瘦」現狀曝　39歲覺醒！甩「大碼女王」稱號

中美休戰！　陸暫停對美28家出口管制名單、17家不可靠實體清單措施

月入8萬！穿瑜珈服上門做飯挨批　女網紅：日常穿搭，未來想建團隊

兩岸關係與國際經貿大棋局　劉性仁：實力是決定一切的根本王道

川普突喊「統一」恐賣台？　兩岸學者：「間接」打台灣牌施壓中方

包括6家涉台軍售暫解套！　陸商務部：45間實體美企暫停90天管制

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【爽到ㄎㄧㄤ掉】德國牧羊犬被挖耳朵　舒服到翻白眼！

【閃兵案】威廉綠島投案主動配合　警台東機場拘提畫面曝

【我有錢！】李多慧拒吃飯邀約　一聽要她請客立刻答應！ #李多慧 #小龍女 #啦啦隊

【排骨神偷】婦人老練順走一塊豬肉 眼尖闆娘：頂多20元！

陳大天.「超克7」李銓 涉逃兵案被逮！

【警察想罵髒話】警剛處理完車禍...衰遇逆向車 車頭凹陷毀損

薛仕凌當兵「體檢3次驗退」　有家族性高血壓「自己沒感覺」

【閃兵案延燒】連環爆！藝人阿虎遭帶回約談

【閃兵案】陳大天「坦然面對」拿下口罩面對媒體

陸央行降準0.5個百分點落地！　股債匯三市迎兆元人民幣「活錢」

陸委會：泉州富美宮「人神分離、兵分兩路」挑戰我方法令

關稅休兵效應　中國往美國貨櫃運輸預訂量飆升近300％

華為將推出「折疊電腦」！　鉸鏈、螢幕技術或有新突破

知名經紀人楊天真「激瘦」現狀曝　39歲覺醒！甩「大碼女王」稱號

中美休戰！　陸暫停對美28家出口管制名單、17家不可靠實體清單措施

月入8萬！穿瑜珈服上門做飯挨批　女網紅：日常穿搭，未來想建團隊

兩岸關係與國際經貿大棋局　劉性仁：實力是決定一切的根本王道

川普突喊「統一」恐賣台？　兩岸學者：「間接」打台灣牌施壓中方

包括6家涉台軍售暫解套！　陸商務部：45間實體美企暫停90天管制

上網查證過仍被騙！他急撥165還是變被告　結局逆轉獲無罪

快訊／勇士倒下淘汰！　灰狼G5大勝強勢挺進西區冠軍賽

賈吉夯444英呎致勝轟破紀錄！　洋基3比2退水手奪勝　

SOGO大巨蛋影城棟5／25開幕　Paul Frank全台首店插旗

快訊／田馥甄新北演唱會「突宣佈延期」還換場地到南投　原因曝光

高雄噁男手伸按摩妹裙底！挨告瞎扯：不舉30年了　法官狠打臉

25歲男狂打手遊「頭抬不起來」慘了！　脖子長角驚人X光照曝

買衣服衝動下單好後悔？10大心法打造「持久經典衣櫃」聰明買愛地球

快訊／台中女跌落10m深橋底　警消馳援擔架救起送醫

綠黨團對總預算、財劃法提釋憲　柯建銘：立國以來最黑暗時期

【閃兵案最高交保】陳零九繳30萬沉默離開　全程交給律師擋 #陳零九 #藝人 #閃兵 #交保

大陸熱門新聞

神仙打架虐戀成災：大陸仙俠劇的墜跌

48歲男「強姦88歲女」致器官破裂死亡

曾嗆「買下台積電」　紫光前董座趙偉國被判死緩

川普喊「統一」賣台？　兩岸學者：間接打台灣牌施壓

月入8萬！穿瑜珈服上門做飯挨批 女網紅：日常穿搭，未來想建團隊

調查藝人與中共合作 　陸委會：歐陽娜娜是「重要對象」

誤信「免費送貓」廣告！10歲女孩遭騙2.5萬

中國宣布：暫停制裁45家美國企業

6家涉台軍售黑名單暫解套　

應對台灣清查持陸證件　國台辦：保護領證者個資安全

台灣頻繁停電　國台辦再拋「兩岸通電」：持積極態度

醫師證實：多看「肌肉男」可緩解壓力

兩岸關係與國際經貿大棋局　劉性仁：實力才是王道

陸金價一夜又跳水！買家嘆：已虧196萬元

更多熱門

相關新聞

長榮海運股價再創歷史新高　萬海站回百元關卡

長榮海運股價再創歷史新高　萬海站回百元關卡

美中貿易戰暫時休兵90天，雙方相互免去24％對等關稅，維持10%基準稅率，並各自取消91％反制性關稅，消息傳出後業界預期海運市場需求將湧現，激勵長榮海運（2603）股價再度創下新高，今（15）日早盤最高來到252元，漲幅逾3％，萬海航運（2615）股價也重回百元關卡，早盤最高報105元，漲幅逾6％，陽明海運（2609）則漲逾2％。

AI妖股回神！美超微吞中東200億美元肥單　3天漲逾40%

AI妖股回神！美超微吞中東200億美元肥單　3天漲逾40%

即／美股三大指數高開　美超微一度飆漲15%

即／美股三大指數高開　美超微一度飆漲15%

解讀北京與華盛頓「瑞士交鋒」後續發展　有兩結論毋庸置疑

解讀北京與華盛頓「瑞士交鋒」後續發展　有兩結論毋庸置疑

前股王宏達電賣北北桃17筆土地給和碩　估每股挹注4.67元

前股王宏達電賣北北桃17筆土地給和碩　估每股挹注4.67元

關鍵字：

存款準備率人民銀行降準中國央行股市匯市債市

讀者迴響

熱門新聞

男染上毒癮　頸部90度嚴重彎曲

下波鋒面接近　雨區擴大時間曝

白沙屯媽祖首駐駕創歷史　南投受天宮60年牌樓要拆了

威廉50萬交保最高！閃兵9人交保金曝光

緬甸8.2強震「地表大位移」影片曝！　首次清晰捕捉破裂瞬間

閃兵王大陸入伍　尷尬台下看許光漢表演

閃兵事件一爆　全場讚「2男神」楷模

Andy遭控交往期間出入聲色場所　爆料黑函護家寧討報酬

每坪少13萬！7組人搶燒炭凶宅　得標價遠低於市場價

奇萊山「山獸神」疑遭獵殺！山友見屍氣炸

快訊／基隆5歲男童滿臉血亡　生父逃2小時落網

墨國女網紅直播一半遭槍殺！粉絲面前倒下

4「閃兵藝人」已達除役年齡　媒體人：50萬交保太划算

泰國正妹來台拚翻床率　15分鐘特戰SOP曝

日7月大地震預言引恐慌　漫畫家回應了

更多

最夯影音

更多

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【爽到ㄎㄧㄤ掉】德國牧羊犬被挖耳朵　舒服到翻白眼！

【閃兵案】威廉綠島投案主動配合　警台東機場拘提畫面曝

【我有錢！】李多慧拒吃飯邀約　一聽要她請客立刻答應！ #李多慧 #小龍女 #啦啦隊

【排骨神偷】婦人老練順走一塊豬肉 眼尖闆娘：頂多20元！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面