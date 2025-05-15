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刷上舷號命名湖北艦？　第4艘075型兩棲攻擊艦入列倒數

▲▼大陸軍迷捕捉到第4艘075型兩棲攻擊艦已刷上舷號「34」。（圖／翻攝自大陸網站）

▲第4艘075型兩棲攻擊艦已刷上舷號「34」。（圖／翻攝自大陸網站）

軍武中心／綜合報導

中國持續維持驚人造艦速度，近日網友捕捉到停泊在某軍港碼頭的第4艘075型兩棲攻擊艦已正式刷上舷號「34」，預計未來1至2個月即將入列。075型被視為解放軍海軍實現戰略轉型的代表之一，面對台海及南海可一口氣運送約900名海軍陸戰隊員和數百噸作戰物資到岸上，執行大規模的兩棲作戰任務。

這艘即將入列的075艦不僅被拍到已刷上舷號，在命名上也傳出兩種不同說法，一是該艦被命名為「湖北艦」，另一傳聞則是被授予「江西艦」。但據了解這艘兩棲攻擊艦為「湖北艦」的可能性較大，同時也將服役於南部戰區海軍某登陸艦支隊。

目前中國海軍擁有3艘現役的075型兩棲攻擊艦，1號艦為舷號31的海南艦，2021年4月23日入列南部戰區海軍某登陸艦支隊，2號艦則是舷號32廣西艦，於2022年4月21日正式服役東部戰區海軍某登陸艦支隊，3號艦為舷號33的安徽艦，2022年10月11日入列東部戰區海軍某登陸艦支隊。

▼075型兩棲攻擊艦海南艦擁有面積相當於20座標準籃球場的直通甲板，可短時間放飛和收攏30多架艦載直升機。（圖／翻攝自央視）

▲▼075型兩棲攻擊艦海南艦擁有面積相當於20座標準籃球場的直通甲板，可短時間放飛和收攏30多架艦載直升機。（圖／翻攝自央視）

作為解放軍海軍最大的兩棲戰艦，075龐大的運送能力備受矚目，可搭載4艘426型氣墊登陸艇，運載成百上千噸作戰物資，上千名全副武裝的登陸步兵，50多輛兩棲裝甲戰車等，能執行立體兩棲登陸作戰，執行搶灘登陸和奪取島嶼等任務，儼然已成為解放軍強大的海上立體機動登陸作戰的大型平台。

這艘4萬噸巨艦擁有3000平方米（平方公尺）的機庫，配置2部艦載機升降機，直通甲板上有6個直升機起降點，能在短時間內，放飛和收攏30多架艦載直升機。艦載防禦武器方面，075擁有2座1130型11管30mm近防炮系統、2座18聯裝紅旗-10近程防空導彈系統、3座24聯裝122mm多功能火箭發射器，增加了這款大型艦艇自衛能力的多功能性。

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