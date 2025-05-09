說故事也能教防身術　警察走進幼兒園傳遞自我保護觀念

▲警察走進幼兒園傳遞自我保護觀念。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為強化幼兒的安全意識，台東縣警察局日前前往轄內「小茉莉探索學園」，舉辦一場以自我保護為主題的宣導活動，藉由繪本說故事、情境互動及警用裝備體驗等方式，向學齡前兒童傳遞身體自主與性別保護的正確認知。

活動一開始，婦幼警察以淺顯易懂的繪本作為引導，向孩童說明「身體隱私處不能隨便讓人碰」、「遇到不舒服的行為要勇敢說不」等重要觀念，搭配活潑生動的說故事方式，讓孩子們在輕鬆氣氛中學習如何認識身體界線與求助對象。現場也安排有獎徵答環節，檢視學習效果，並邀請孩子們親手體驗警用裝備，讓孩子們對警察角色有進一步認識與親近感。

台東縣警察局指出，針對兒童性侵防治最重要的就是從小建立「身體是自己的」這項觀念，因此此次宣導特別強調即使是熟人、親友，只要行為讓人感到不適，就要勇敢表達拒絕並尋求大人協助。活動也播放微電影，引導孩童思考如何面對風險與自我保護，透過多元教材與互動過程，讓預防教育真正「走進孩子心裡」。

此外，現場也提醒學校教職員與家長，面對層出不窮的詐騙手法，要保持警覺，如接獲可疑來電或訊息，可撥打165反詐騙諮詢專線即時查證，避免陷入陷阱。宣導除了涵蓋婦幼安全，也進一步擴及家庭防詐觀念，兼顧兒童與成人的生活風險防範。

警察局表示，透過與幼兒實際接觸，不僅提升預防教育的實效，也能在孩童心中建立正確的安全意識與信賴感。未來將持續深入校園與社區，推動更多形式多元的安全教育活動，期盼每一位孩子都能在安心、健康的環境中快樂成長。民眾若發現疑似兒虐情況，可透過110報案、113保護專線或「關懷e起來」通報平台進行通報，攜手打造更安全的成長環境。