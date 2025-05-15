運動部9月9日掛牌　部徽發想自陳傑憲熱血「Team Taiwan」手勢

▲教育部次長張廖萬堅出席行政院記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

教育部今（15日）於行政院會報告「運動部籌備進度及視覺設計」，說明運動部各項籌備進度。該部將以全新概念推出，預計將在9月9日國民體育日掛牌成立，透過1部1署3中心的組織架構，辦理全國運動事務、推動競技運動全民化並強化選手培育及權益保障、全民運動產業化發展運動經濟、推展台灣品牌國際賽事加強運動外交。

卓榮泰表示，運動部預計將在9月9日國民體育日掛牌成立，請教育部體育署依期程掌握各項籌備進度。未來運動部將以「組織新造、思想翻新、全新推動」為主軸，秉持「提倡全民運動風氣、強化選手培育及權益保障、推動運動產業發展、推展國際運動事務，並強化適應運動」等各大精神，開啟臺灣運動文化新的一頁。

「運動部」為全新打造的部會，且採「運動（SPORTS）」命名，用嶄新視野接軌國際，推動我國運動政策；多元用人，包含一級業務單位主管及署長雙軌制、多元職系任用及進用具運動及產業專長之聘用人員。也期許能轉換國民思維，重視全民運動，以推動競技運動全民化，擴大運動人口，並引導體育班轉型朝向社團化及社區化發展。另外，也要推進全新政策，推動特定體育團體改革2.0、全民運動產業化及加強推動運動外交，以達成運動壯大台灣的願景。

運動部及全民運動署的辦公廳舍選址，以國家發展委員會「均衡台灣」理念，並考量中央部會與行政院及立法院行政聯繫之即時性與便利性，1部、1署及國家運動產業發展中心設置於北部，將使用現有的體育大樓及租用中繼辦公室。南部以國家運動訓練中心及國家運動科學中心為推動基地，未來將持續尋求可容納運動部及全民運動署辦公場所設址，共同推動全國運動事務。

▲運動部的部徽發想自台灣隊長陳傑憲的熱血「Team Taiwan」手勢。（圖／教育部提供）



運動部視覺設計由獲得第六屆「總統創新獎」個人獎殊榮的劉耕名與其團隊Bito甲蟲創意有限公司所設計，發想於2024年棒球12強賽中，台灣隊隊長陳傑憲在擊出全壘打後，比出胸口一個象徵台灣的框，呈現Team Taiwan的精神，用全民熟悉的手勢轉化視覺設計的起點，利用負空間的設計手法將外輪廓與負空間中呈現「Ｓ」，具有Ministry of Sports的意象，亦有TT—Team Taiwan的意涵，搭配色彩結合聖火橘（象徵堅持與榮耀）及動能黃（象徵熱力與速度），傳達運動場上的拼搏與前進，營造出運動部明亮且具有行動感的品牌印象，設計成為代表全新運動部的部徽。

國民體育法第6條明定每年9月9日為國民體育日，為我國體育運動重要節日，法規明定各級政府於當日加強全民健身宣傳，與成立運動部及全民運動署理念相符，歷經1年的籌備、研議及規劃，融合各方建議，集結國人期待，成立運動部及運動部全民運動署，將於9月9日國民體育日揭開運動新篇章。

▲行政院運動部部徽。（圖／教育部提供）