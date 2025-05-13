迎接端午節3天連假　屏東縣政府推多元遊程

▲東源森林遊樂區 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

端午佳節將至，屏東縣政府推出「跟著屏東SOLO這樣玩─2025端午連假推薦遊程」，結合文化、自然與美食的多元遊程，邀請民眾在3天連假期間深入探索屏東在地風情，從漁村體驗、部落文化、森林療癒到節慶限定活動，適合親子、情侶與家庭共遊。

在市區路線中，旅程從有冷氣的五星級「屏東西市場」享用早午餐後，接著前往「屏東書院」參與傳統的立蛋活動祈福納運，再走訪「屏菸1936文化基地」與「屏感覺所」感受歷史與創新交織的沉浸式文化氛圍，晚間漫步「勝利星村」，享用晚餐並體驗動物溜滑梯公園的童趣。

山林愛好者可選擇「尾寮山步道」健行行程，結合高樹地區在地美食與農業體驗，如「高樹青果生產合作社」與「屏東智慧農業學校」，感受屏東山區的綠意與智慧農村魅力。海線旅遊則推薦騎乘「大鵬灣環灣自行車道」，接著走訪「王船文化館」，並直接在館內的「漁行口食堂」享用道地的飯湯，5月31日在東港更有紙風車劇團限定演出《台灣幻想曲》，增添濃厚節慶氛圍。

另枋寮、旭海、滿州等地推出一至三日深度旅遊推薦遊程，像是漁村生活體驗、藍皮火車懷舊路線、老七佳石板屋導覽、以及港口飛魚季等，展現屏東豐富多元的地域文化。還有萬丹、新園、大鵬灣一帶串聯美食，以及歷史古井於端午節正午「取午時水」的民俗活動，傳遞節氣文化與在地信仰，及湖上遊程的浪漫美景等。

更多推薦遊程可至屏東旅遊網https://www.i-pingtung.com/may-trip查詢，以及隨走隨看的屏東SOLO電子書https://www.pthg.gov.tw/Link3.aspx?n=B119DABFAFA6B6AA&sms=EA643D3F6C1430F3。想持續追蹤屏東好吃好玩~請關注「屏東Go好玩」FB粉絲專頁https://www.facebook.com/PINGTUNGTRIP ，並歡迎下載「屏東go購」及「屏東公車」等APP掌握第一手活動訊息。