端午連假國5高乘載管制　桃機估單日湧14萬人次出入境

▲端午節3天連假將自5月30日開始，交通部今統整海空運疏運措施。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

端午節3天連假將自5月30日開始，交通部今統整海空運疏運措施，其中，國道5號5月31日至6月1日每日下午1至6時實施北上高乘載管制，公路局將持續推出90條國道客運路線享平日優惠或原票價6折。另外，桃園機場預估每日航班約687至733架次，每日約13.4萬至14萬人次，建議旅客提前進行報到。

交通部指出，端午連假期間，國道將辦理匝道儀控、匝道封閉、開放路肩等措施，且每日0至5時全線暫停收費，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費；另國5在5月31日至6月1日，每日下午1至6時實施北上高乘載管制。

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交通部建議，西部國道用路人在南向尖峰時，於早上6時前或中午12時以後出發、北向尖峰時，在南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發；另國5用路人在南向尖峰時，於早上5時前或下午5時以後出發、在北向尖峰時，早上9時前出發。

在重點省道路段部分，交通部表示，連假期間在台9線蘇花路廊蘇澳、蘇花改、崇德等路段實施大客車優先措施；台61線西濱快速公路封閉台68線南寮端西向南下出口匝道、台61線竹1路口及竹北新港三街路口，並實施時段性封閉冷水坑、復興路、中美里、保福路口、竹南垃圾掩埋場、大山腳等6處平面路口。

交通部也說，此次連假將持續推出90條國道客運路線享平日優惠或原票價6折、以及10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費或轉乘指定幸福巴士免費等優惠措施；另搭乘國道客運前往東部再加碼票價或租車優惠。

另外，高鐵則從5月28日至6月2日加開127班次列車，6天共提供1,062班次。台鐵全線加開各級列車109列次，並加開東線實名制列車、縣府返鄉（工）專車、南北半環跨線自強號列車、西線直達自強號列車，以及EMU900區間快車等。

航空部分，交通部表示，疏運期間國內線共提供1,380架次、11萬3,205座位，其中離島管制航線計1,194架次，10萬4,395座位；另桃園機場預估每日航班約687至733架次，每日約13.4萬至14萬人次。海運部分，疏運期間本島與離島間9條航線，規劃987航次，提供22萬8,444人次運能；另金馬小三通於疏運期間規劃180航次，提供4萬8,080人次運能。