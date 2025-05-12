打破印度稱飆風戰機改變戰場局勢　巴軍：空戰開始就鎖定擊殺

▲巴基斯坦軍方舉行國際記者會，公開印巴空戰細節內容。（圖／翻攝自Facebook／IDF經國號）

軍武中心／綜合報導

印巴空戰被外界評為史上規模最大的超視距作戰，巴基斯坦公開指出，在印度率先發射空對地武器後，空軍參謀長便下令改變接戰規則，由原先的「嚇阻」升級為「確保擊殺目標，避免我方損失」（Assure Kill, Deny Own Loss），並且首要目標鎖定印軍一直宣稱改變戰場局勢的「飆風」（Rafale）戰機，最後成功擊落3架。

巴基斯坦空軍在最新的國際記者會中完整介紹7日凌晨這場震驚全球的空戰細節，當天00:10巴軍發現印度戰機在兩國邊境的北部和中部開始集結，便按照計畫出動2分鐘待命戰機，00:23執行守勢制空戰術（DCA，Defense Counter Air）的戰機升空就位。時間來到00:30巴軍偵測到印度已在邊境附近4個方向完成進攻編隊組建，從原先60架戰機（其中包含14架飆風）增加到最後的72架。

▼印度飆風戰鬥機（Rafale）。（圖／達志影像／美聯社）

當天00:37巴基斯坦開始攔截印軍進攻，派遣42架高科技戰機（外界研判其指的應該是四代機，也就是陣容中沒有「不能超視距」作戰的二/三代機），其任務是確保領空主權，並且關閉領空以避免民航機進入熱戰區域。面對巴軍強大的DCA陣容，印度戰機選擇在自己的領空發射距外打擊武器，巴軍偵測到後，坐鎮在作戰指揮中心的空軍參謀長下令改變接戰規則由「嚇阻」升級為「確保擊殺目標，避免我方損失」。

巴基斯坦軍方在記者會上強調，由於印度在接收飆風後，就對外宣稱該戰機將「改變戰場局勢」，於是就將飆風視為敵方重心，並作為優先作戰目標。在持續1小時的空戰中，雙方參戰飛機數量龐大，並且進行大規模超視距空戰，發射大量遠程空空導彈，最終巴軍成功擊落6架印度戰機，包含1架米格-29、1架蘇-30MKI、1架無人機以及3架飆風戰機，並同時出示擊落的戰機位置。

此外，巴基斯坦還在記者會上公開截獲的印度飆風戰機編隊的通話錄音，作為該國戰果的證據。巴國空軍發言人指出，他們能聽到印軍的通話，可以感受到對方的驚慌失措，而這場戰鬥勝利不僅僅靠裝備，例如長射程的導彈，同時也靠平日的訓練水平。

▼巴基斯坦公開擊落印度6架戰機（包含1架米格-29、1架蘇-30MKI、1架無人機以及3架飆風）的地點標示。（圖／翻攝自Facebook／中華軍武論壇3.0）