青年微型創業夯！　桃園藍綠兩議員分享創業超慘歷史

▲張碩芳分享曾開過義式餐廳，氣氛熱絡。（圖／第二專長協助提供）

記者楊淑媛／桃園報導

創業真的不容易！桃園市藍、綠兩位市議員張碩芳、彭俊豪，於參加「桃園市2025第九屆青年微型創業講座」，兩人首度分享曾開過義式餐廳和潮牌服飾，最後因經營不善而結束的過程！兩人並鼓勵想創業的青年朋友，不妨多事先尋求政府的青創諮詢和輔導等講座服務，過程中可以少走冤枉路。

▲彭俊豪說，創業不能僅憑熱忱。（圖／第二專長協助提供）

國民黨籍的市議員張碩芳說，17歲時她到美國讀書，回台後於工作中存了第一桶金，有感除了就業外，應該還要有第二專長，因此就遠赴義大利去學廚藝料理，回台後沒有經過政府的青創諮詢和輔導，在一股熱忱中，就在一個很不佳的地點，開了一家自以為很優雅的義式餐廳，苦撐5年後結束。

儘管創業路上遭到措折，張碩芳表示，曾走過的路和經驗，都是她現今從政的養分，而能面對環境和挑戰，更加勇敢面對。有「中壢周杰倫」稱號的民進黨籍市議員彭俊豪透露，剛踏出校門時，因為非常喜歡潮牌衣服，憑著一股熱忱和對某知名產品的喜歡，開了一家潮牌服飾，然撐了二年多，因經營不善而結束！

桃園市第二專長發展協會創會理事長梁淑貞說：「桃園市2025第九屆青年微型創業講座」13日在中華汽車人才培訓中心舉辦，邀請包含手工藝領域的達人分享手工皂、裱花、擴香石與蠟燭教學的創業經驗；休閒產業代表帶來南庄慢生活露營區的經營哲學；網路服飾零售業者傳授電商成功秘訣；傳統工藝師展示蓪草花飾品的創新應用；以及身心靈產業專家分享托特塔羅牌占卜與現代占星術解盤的服務模式。值得關注的，六位受邀分享創業的講師，皆為年輕女性。