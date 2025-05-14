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精準判讀海上汙染　我國首支海域化學事故技術小組成軍

軍聞社／記者侯凱議臺北14日電

我國首支「海域化學事故專業技術小組」昨（13）日成軍，這支由海洋委員會、跨政府部門、地方政府專業人員、學者與民間廠商專家共60人組成的團隊，未來將在海上發生化學污染後，運用高科技偵測設備快速研判情勢，即刻展開處置，以有效縮短應變時間、降低危害風險，守護海洋環境。

成軍儀式在海巡署艦隊分署第5海巡隊舉行，由海委會主委管碧玲授予海上化學品應變執行長陳政任小組隊旗，現場並展示技術小組配備的攜帶式氣相層析質譜儀、紅外光譜儀（FTIR）、多用氣體偵測器、防蒸氣式化學防護衣等應變關鍵裝備與先進儀器。

管碧玲表示，技術小組的成立，不僅是長期規劃的成果，也是中央與地方攜手合作的具體展現，期許小組成員，務必將海上化學品應變視為重責大任，並重申海委會將持續強化人員訓練與資源整備，以及推動跨部門的協作，全力以赴落實守護海洋的使命。

海域化學事故專業技術小組成員，結合3位技術專家、5位應處人員，以及海委會13位取得海上危害性物質（HNS）指揮級訓練資格者，39位曾赴海外受訓、橫跨海委會、環境部、內政部、交通部、經濟部等多部會與地方政府的專業人員等共60人所組成，成員多數具備多年災害應變實戰經驗，熟悉從現場評估到污染物判讀等流程。

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