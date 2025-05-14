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48歲男破門「強姦88歲女」致器官破裂死亡　山西法院：已槍決

▲劉男深夜闖進梁婦人家中，並強姦對方。（示意圖，與本文當事人無關／CFP）

▲劉男深夜闖進梁婦人家中，並強姦對方。（示意圖，與本文當事人無關／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

山西忻州法院近日公布一起強姦、殺人案的案件進度。被告劉永奇（1974年出生）在2022年某日深夜，闖進88歲梁姓女子的家後，對梁女強姦、施暴，最終導致梁女創傷性休克死亡。法院近日指出，劉男已被執行死刑。

據《紅星新聞》報導，劉永奇酒後潛入梁女家中實施犯罪。其犯案手段極為殘忍，先以暴力實施強姦，隨後用手撕裂被害人生殖器及腹腔，反覆拖曳腸管，導致多處器官破裂，造成急性創傷性失血性休克死亡。

法院工作人員證實公告屬實，為忻州中院所發。罪犯劉永奇已被執行死刑。

▲法院公告指出，男子已被執行死刑。（圖／翻攝自微博）

▲法院公告指出，男子已被執行死刑。（圖／翻攝自微博）

法院指出，被告劉永奇以暴力手段，強行與婦女發生性關係，其行為已構成強姦罪；故意非法剝奪他人生命，其行為已構成故意殺人罪，應依法數罪併罰。劉永奇深夜入戶強姦近九旬獨居婦女，致人死亡，犯罪情節特別惡劣，手段特別殘忍，後果嚴重，實屬罪行極其嚴重，應依法懲處。

法院最終以故意殺人罪，判處劉永奇死刑，並剝奪終生政治權利；以強姦罪，判處有期徒刑6年，最終決定執行死刑。判決後，劉永奇不服，提出上訴，高等法院裁定駁回上訴，維持原判。

公告顯示，落款日為5月13日，該院遵照最高法院院長簽發的執行死刑命令，將罪犯劉永奇驗明正身、押赴刑場，執行槍決。

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