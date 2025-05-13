七旬男收「法院刑事傳票」抗傳即拘　險被騙200萬元

▲台南76歲蘇姓男子收到假傳票險遭詐騙，警方及銀行行員即時阻詐保住200萬元。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南一名76歲蘇姓男子，12日下午3時許在LINE上收到冒用「台北地方法院地檢署」名義刑事傳票，誆稱他涉及洗錢防治法及非法擾亂金融秩序等多起案件，聲稱若不配合說明將遭羈押，蘇男信以為真前往銀行欲提領200萬元準備「交付監管」，所幸行員通報市警二分員警及時趕到攔阻，成功守住他的血汗錢。

據了解，蘇姓男子當時向警方表示，LINE帳號「建宇」傳來一張刑事傳票照片，內容指他因個資遭盜用而被台北地檢署調查，需在3日內提領帳戶內全部存款交由「法院人員」監管，否則將依法拘提，老翁因擔憂牢獄之災，信以為真而前往提款。

警方表示，接獲銀行通報後，二分局海安派出所警員黃游成、陳冠霖火速趕到現場，查閱蘇翁手機內容後，立即辨識出這是典型的假檢警詐騙手法。兩名員警耐心向蘇翁說明，司法機關通知絕不會透過LINE圖片傳遞，也從不會要求民眾將存款交由第三人「監管」。蘇翁這才驚覺受騙，當場放棄提款念頭。

二分局強調，檢警辦案一律採用正式書面文件通知，不會要求民眾提款或交付存摺、提款卡。民眾若接獲自稱檢警、法院來電，提及「涉案調查」、「監管帳戶」、「偵查不公開」等字眼，務必冷靜查證，並可撥打165反詐騙諮詢專線求證，以免財產受損。