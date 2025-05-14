恆春73歲男心肌梗塞+肺炎　急送安泰搶回一命

▲安泰醫院救回張先生一命 。（圖／東港安泰醫院提供）

記者陳崑福／屏東報導

恆春一名73歲張姓男子日前突發急性胸痛就醫，經診斷為心肌梗塞並併發雙側肺炎，因病情危急，緊急插管轉送東港安泰醫院搶救。安泰醫院獲報後立即召集心血管內外科團隊，病患一到院便立即送入心導管室進行心導管手術，於冠狀動脈行經皮穿腔冠狀動脈血管成形術併裝置主動脈內氣球幫浦支持，把他從鬼門關搶救回來。

由於張先生有高血壓、糖尿病之病史，進一步檢查後發現有三條冠狀動脈狹窄嚴重，在家屬溝通後為張老先生安排進行冠狀動脈繞道手術，經歷近6小時的漫長手術後，成功完成冠狀動脈繞道手術，術後傷口癒合良好，也於術後第3天拔除氣管內管，加護病房觀察3天後轉入一般病房，現已康復出院返家。

住院期間，家屬對主治蘇以理醫師的醫術及與病患溝通的謙和態度大表稱讚；家屬張小姐表示，因為蘇以理醫師認真詳細的對家屬說明父親的病情及手術相關的事項，大大緩解家屬內心的焦急。

她也特別感謝安泰醫院安排的一對多「住院整合照護服務」，不僅術後照顧安排得宜，也大大減輕家屬照顧的負擔，讓他們能更專心陪伴病患復原。看到從鬼門關走一遭回來的父親和其他家人視訊報平安，她心中滿懷對醫護人員的感恩。

安泰醫院提醒，若出現胸痛、喘不過氣、冒冷汗等症狀，應即刻就醫檢查，以防延誤病情。高風險族群如有三高（高血壓、高血糖、高血脂）病史，更應定期追蹤心血管健康。