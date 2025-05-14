9寶媽拍亂倫片！驚見「10歲女幫爸口愛」　長女嗆：我有陰道自主權

▲泰國一名媽媽拉9名親生孩子下海拍色情片PO網賺錢。（翻攝自รัฐบาลห่วยๆ V1 FB）

圖文／鏡週刊

泰國碧差汶府一戶由11人組成的家庭，近日遭指控集體製作並販售色情影片，內容疑涉及亂倫與兒童性剝削，引起社會強烈關注。指控指出，該家庭中包括父母與9名子女，年齡從2歲至21歲不等。

《thethaiger》報導，爆料來自臉書專頁「Tan Bao」，10日發布貼文，指出該家庭在祕密群組中販售自製亂倫影片，影片中除父母外，多名女兒亦有出鏡。其中一段內容更疑似出現年僅10歲女兒對其父親口交，震驚社會。父親多次穿著護林員制服入鏡，引發公務人員形象爭議。

地方社會發展與人類安全辦公室派員前往調查時遭女屋主阻撓，對方不僅拒絕配合，還指控官員擅闖住宅。社會輿論一度分裂，有人稱家庭內部行為屬私事，但更多民眾強調，兒童參與色情行為已涉及嚴重違法。

▲▼亂倫影片中除父母外，多名女兒亦有出鏡。（翻攝自รัฐบาลห่วยๆ V1 FB）

非營利組織「Be One」創辦人查麗達（Chalida Palamart）隨後到場，希望協助未成年子女脫困。家庭成員起初否認指控，聲稱影片為AI生成，惟21歲長女在追問下承認曾製作色情內容，仍否認其他弟妹涉案。查麗達則指出，她與警方掌握兒童實際出現在影片中的證據。

訪視期間，雙方爆發激烈爭執。長女批「妳（查麗達）不是也有陰道嗎？妳有的話，妳也會跟妳老公做愛，那有什麼問題？我有我的陰道，我想怎麼用就怎麼用，妳憑什麼干涉！」這番話激怒了查麗達，她當場斥責，就算有身體自主權，也必須在法律框架內行使，更不應將無辜的年幼家人牽扯進非法行為中。

目前當局已將5名未成年子女帶往庇護中心安置，進行健康檢查與心理評估。警方將針對該家庭的金流與影像內容進一步調查，並視情節提出法律訴追。

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