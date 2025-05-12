34歲媽「自製家庭色情片」撈錢！9子女全遭拖下海　最小僅10歲

▲9寶媽拉親生孩子下海拍色情片賺錢，其中參與者年齡最小僅10歲。（翻攝自ท่านเปา FB）

圖文／鏡週刊

泰國社群媒體專頁「ท่านเปา（Than Pao）」日前揭露一起駭人聽聞的醜聞，1名34歲的母親涉嫌與其9名子女一同製作並販售不雅影片，其中參與者年齡最小僅10歲。事件引發廣泛關注與譴責，社會各界呼籲當局介入，保護兒童並追究責任。

「Than Pao」專頁指出，該家庭經營一個祕密群組拍攝並販售色情影片，涉及成員包含21歲、18歲、17歲、15歲、12歲及10歲的子女。家庭中另有11歲、7歲與2歲的孩子，目前未確認是否有其他受害情況。

綜合泰媒報導，儘管南邦府社會發展與人類安全部門曾派員前往調查，家庭成員仍持續相關活動，並以法律訴訟威脅試圖制止外界批評。據了解，當局一度介入，但受限於家庭態度強硬及證據取得困難，進展有限。

事件在網路上引發強烈迴響，分享數超過1.2萬人次，不少網民震驚表示難以置信，痛批母親行徑泯滅人性。有網友留言：「34歲就有9個孩子，最小還參與不雅影片，這令人無法想像。」亦有聲音質疑當地社福機構處置不力，要求徹查並加強保護措施。

另有部分網民激烈建議應對母親進行絕育及刑事起訴，防止更多悲劇發生。針對此案，社會發展與人類安全部門尚未發布進一步聲明，警方是否已正式展開刑事調查仍有待確認。

目前輿論壓力持續升高，社會各界呼籲政府與司法機關迅速行動，全面介入調查救援受害兒童，並對涉案者依法嚴懲。

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