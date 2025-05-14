文化幣「博物館日」限時加碼　600點最多放大變1200

▲迎接一年一度「518國際博物館日」，文化部鼓勵青年走進博物館，推出文化幣限時放大加碼。（圖／文化部提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接一年一度「518國際博物館日」，文化部推出「博物館青春出任務」文化幣加碼回饋活動，5月17日至18日限時兩天，只要在文化部所屬館所，使用文化幣購買門票、文創商品或參與收費體驗活動，13至15歲「消費1點送1點」、16至22歲「消費2點送1點」，也就是13至15歲青年有機會將600點放大為1200點，16至22歲則有機會獲得最高600點的回饋。

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▲各縣市博物館於「518國際博物館日」將推出多項優惠、串聯科技的體驗活動。（圖／文化部提供）

國際博物館協會（ICOM）公布，2025年518國際博物館日的主題為「在快速變遷的社會中展望博物館的未來」，呼籲博物館想像自身作為文化認同的重要連結者、創新者、管理者的角色，探索博物館如何保護無形資產，運用年輕世代的力量，並推動創新科技。

為回應ICOM主題，文化部特別於今日以「博物館與科技應用體驗」為主軸，展示國立故宮博物院、國立歷史博物館等9所博物館，推出VR（虛擬實境）、實境解謎、數位遊戲等，將博物館結合青年力量及應用創新科技的成果，期盼邀請民眾走入各館，親身體驗博物館透過科技與沉浸式技術的應用。

▲全台各縣市博物館將推出多項優惠、串聯科技的體驗活動。（圖／文化部提供）

文化部長李遠表示，「如果一生中都能在博物館工作，應該是很幸福的事」，並提及他上任後走訪了許多附屬博物館及庫房，即使是看似枯燥乏味、日復一日的修復工作，都讓他感受到修復師一點一滴完成象徵人類文明及智慧的文物修復後，所帶來的快樂。

李遠也提到，曾經有個博物館，跟他要了一份他前一晚才覺得沒必要留存而撕碎準備丟掉的手稿，修復師透過精細的修復，讓撕碎的手稿完全看不出痕跡。他今天也特地戴著18年前決定不再上班、全數丟掉後還僅存的一條領帶到場，代表博物館存在所展現的歷史意義。



李遠說「原來許多我認為沒價值的東西在博物館卻充滿價值，所以這一年我也捐了很多包含我父親及自己的東西給博物館」。由於從小就喜歡到博物館，可說是隨著博物館長大的，從博物館裡感受到許多的幸福感，博物館收藏著人類集體的文明及智慧，「走進博物館能找到活著的意義」。

●文化幣限時回饋加碼



李遠表示，今年的博物館特別強調科技的創新及青年的參與，因此文化部除了特別邀集各館，展現近年文化科技創新成果，配合博物館日，文化部也推出「博物館青春出任務」文化幣加碼回饋活動。

5月17日至18日兩天，只要在文化部所屬館所使用文化幣購買門票、文創商品，或參與收費體驗活動，即可享有13至15歲「消費1點送1點」、16至22歲「消費2點送1點」的加碼優惠，也就是13至15歲青年，有機會將600點放大為1200點，16至22歲則有機會獲得最高600點的回饋。

李遠透露，「這只是開始，未來我們會有更多結合文化幣的規劃，要讓青年走進博物館」。同時也分享，「百大文化基地」近期已公布入選名單，各基地也開始持續推出主題特色的文化走讀路線。

●博物館日走讀

在博物館日，文化部所屬博物館也率先響應，由位於台北城南的史博館在5月23日、29日首發「城南串串．文青咖甜蜜」路線，以牯嶺街小劇場、紀州庵文學森林兩處文化基地鄰近特色景點規劃走讀路線，希望讓大家在散步行旅中，發現台北城的歷史變遷。



李遠說，文化部發起這些活動最主要的目的是希望鼓勵年輕人，「博物館不是難懂的知識、遙不可及的地方，而是歡迎大家共同參與，也是有趣、好玩的場域」，更要讓年輕人透過進入博物館，理解他們是生活在一個有文化、有歷史的土地上，而不是一個虛無飄渺的環境。