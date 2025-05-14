　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

文化幣「博物館日」限時加碼　600點最多放大變1200

▲▼迎接一年一度「518國際博物館日」，鼓勵青年走進博物館，文化部推出文化幣加碼回饋，13至15歲「消費1點送1點」、16至22歲「消費2點送1點」。（圖／文化部）

▲迎接一年一度「518國際博物館日」，文化部鼓勵青年走進博物館，推出文化幣限時放大加碼。（圖／文化部提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接一年一度「518國際博物館日」，文化部推出「博物館青春出任務」文化幣加碼回饋活動，5月17日至18日限時兩天，只要在文化部所屬館所，使用文化幣購買門票、文創商品或參與收費體驗活動，13至15歲「消費1點送1點」、16至22歲「消費2點送1點」，也就是13至15歲青年有機會將600點放大為1200點，16至22歲則有機會獲得最高600點的回饋。

▲▼迎接一年一度「518國際博物館日」，鼓勵青年走進博物館，文化部推出文化幣加碼回饋，13至15歲「消費1點送1點」、16至22歲「消費2點送1點」。（圖／文化部）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲各縣市博物館於「518國際博物館日」將推出多項優惠、串聯科技的體驗活動。（圖／文化部提供）

國際博物館協會（ICOM）公布，2025年518國際博物館日的主題為「在快速變遷的社會中展望博物館的未來」，呼籲博物館想像自身作為文化認同的重要連結者、創新者、管理者的角色，探索博物館如何保護無形資產，運用年輕世代的力量，並推動創新科技。

為回應ICOM主題，文化部特別於今日以「博物館與科技應用體驗」為主軸，展示國立故宮博物院、國立歷史博物館等9所博物館，推出VR（虛擬實境）、實境解謎、數位遊戲等，將博物館結合青年力量及應用創新科技的成果，期盼邀請民眾走入各館，親身體驗博物館透過科技與沉浸式技術的應用。

▲▼迎接一年一度「518國際博物館日」，鼓勵青年走進博物館，文化部推出文化幣加碼回饋，13至15歲「消費1點送1點」、16至22歲「消費2點送1點」。（圖／文化部）

▲全台各縣市博物館將推出多項優惠、串聯科技的體驗活動。（圖／文化部提供）

文化部長李遠表示，「如果一生中都能在博物館工作，應該是很幸福的事」，並提及他上任後走訪了許多附屬博物館及庫房，即使是看似枯燥乏味、日復一日的修復工作，都讓他感受到修復師一點一滴完成象徵人類文明及智慧的文物修復後，所帶來的快樂。

李遠也提到，曾經有個博物館，跟他要了一份他前一晚才覺得沒必要留存而撕碎準備丟掉的手稿，修復師透過精細的修復，讓撕碎的手稿完全看不出痕跡。他今天也特地戴著18年前決定不再上班、全數丟掉後還僅存的一條領帶到場，代表博物館存在所展現的歷史意義。
 
李遠說「原來許多我認為沒價值的東西在博物館卻充滿價值，所以這一年我也捐了很多包含我父親及自己的東西給博物館」。由於從小就喜歡到博物館，可說是隨著博物館長大的，從博物館裡感受到許多的幸福感，博物館收藏著人類集體的文明及智慧，「走進博物館能找到活著的意義」。

●文化幣限時回饋加碼
 
李遠表示，今年的博物館特別強調科技的創新及青年的參與，因此文化部除了特別邀集各館，展現近年文化科技創新成果，配合博物館日，文化部也推出「博物館青春出任務」文化幣加碼回饋活動。

5月17日至18日兩天，只要在文化部所屬館所使用文化幣購買門票、文創商品，或參與收費體驗活動，即可享有13至15歲「消費1點送1點」、16至22歲「消費2點送1點」的加碼優惠，也就是13至15歲青年，有機會將600點放大為1200點，16至22歲則有機會獲得最高600點的回饋。

李遠透露，「這只是開始，未來我們會有更多結合文化幣的規劃，要讓青年走進博物館」。同時也分享，「百大文化基地」近期已公布入選名單，各基地也開始持續推出主題特色的文化走讀路線。

●博物館日走讀

在博物館日，文化部所屬博物館也率先響應，由位於台北城南的史博館在5月23日、29日首發「城南串串．文青咖甜蜜」路線，以牯嶺街小劇場、紀州庵文學森林兩處文化基地鄰近特色景點規劃走讀路線，希望讓大家在散步行旅中，發現台北城的歷史變遷。
 
李遠說，文化部發起這些活動最主要的目的是希望鼓勵年輕人，「博物館不是難懂的知識、遙不可及的地方，而是歡迎大家共同參與，也是有趣、好玩的場域」，更要讓年輕人透過進入博物館，理解他們是生活在一個有文化、有歷史的土地上，而不是一個虛無飄渺的環境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
581 2 7462 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
淡海美麗新廣場全數解約！影城也走人　在地曝現況
「藝人閃兵」名單曝　已9人遭拘提...大根疑在泰國
快訊／上課手機集中保管　校園規範9月實施
快訊／陳零九住處遭搜索！　「雙手包衣服」現身
快訊／拘提威廉！　準備搭機畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

吃五穀養生卻成「血糖炸彈」！醫揪1關鍵：像在喝糖水

李多慧拒絕吃飯邀約　粉絲提「那妳請客」秒答應：ok我有錢

6月恐新冠高峰！打了20家藥局「買不到快篩」　網崩潰：都說沒在賣

登革熱幫凶基因影響失智　陽明交大找到阿茲海默治療關鍵

閃兵名單見「奈米型藝人」！Cheap傻眼開酸　曝演藝圈只信1人

長榮航空7月起機上Wi-Fi免費　指定機型全艙等享「無限網頁瀏覽」

肯德基「雞米花」停賣3年回歸！老粉一吃失望：味道變了

澳洲頂級和牛登台！「Darling Downs」免費嚐鮮地點曝光

冷氣開「1模式」吹24小時！他讚爆宜居：每月電費1、2千而已

避免兒童過度用手機　3大電信門市助家長設定管控

【等著被扣牌！】三寶騎士「靠邊不打燈」被按喇叭不爽了！惱羞追上逼車

【會想跟我離婚嗎？】妻見尪認真思考送上一巴掌：你真的敢想喔

【溫馨感人QQ】女兒女婿悄回台給驚喜！爸眼眶泛紅

【試探男友崩潰邊緣】她停車讓男友快瘋掉　後車門掀背離牆不到1cm

拖板車轉彎機械臂「正面巴臉」對向車　2禮拜新車全毀畫面曝

美珠被問「男友下落」神回：He's gone！XD

【爸爸融化❤‍】突聽1歲兒奶音喊「爸爸」超開心XD

【新車毀了】拖板車未注意機械臂長度！轉彎瞬間正面砸對向車

【激情狂舞】寶可夢機台出貨6星密勒頓的喜悅，誰懂？

她不解「男友在車上聽有聲小說」　網掀共鳴：我另一半也在聽

吃五穀養生卻成「血糖炸彈」！醫揪1關鍵：像在喝糖水

李多慧拒絕吃飯邀約　粉絲提「那妳請客」秒答應：ok我有錢

6月恐新冠高峰！打了20家藥局「買不到快篩」　網崩潰：都說沒在賣

登革熱幫凶基因影響失智　陽明交大找到阿茲海默治療關鍵

閃兵名單見「奈米型藝人」！Cheap傻眼開酸　曝演藝圈只信1人

長榮航空7月起機上Wi-Fi免費　指定機型全艙等享「無限網頁瀏覽」

肯德基「雞米花」停賣3年回歸！老粉一吃失望：味道變了

澳洲頂級和牛登台！「Darling Downs」免費嚐鮮地點曝光

冷氣開「1模式」吹24小時！他讚爆宜居：每月電費1、2千而已

避免兒童過度用手機　3大電信門市助家長設定管控

投信法人：台幣升值4利多匯集　台股後市可期

粽香傳愛勞工局端午送暖　王鑫基親率志工兵分六路慰訪21區弱勢家庭

吃五穀養生卻成「血糖炸彈」！醫揪1關鍵：像在喝糖水

金曲36／Energy睽違21年再入圍驚呆：以為無緣了　將對上動力火車

罷藍委失敗遭國民黨鎖定罷免？　曾玟學嘆意料之中：赤裸裸報復

全家新推「蒸的霜淇淋」奶黃包被瘋搶！網讚：掌握迷因流量密碼

金門不雅考題惹議　議員：一張有爭議的考卷不能代表一座島

台南勞工局攜工會志工體感訓練　實境演練5大風險情境強化工安意識

快訊／日本自衛隊訓練機「從雷達消失」！疑墜池　機上2人失聯

李多慧拒絕吃飯邀約　粉絲提「那妳請客」秒答應：ok我有錢

純屬黑色幽默　LULU調侃陳漢典下流

生活熱門新聞

網瘋猜「誰控制神轎？」　大轎組說法曝

520快存！LINE「22款免費貼圖」限時下載

好市多「孩子放電神物」超巨　會員買了：大家對我行注目禮

台日愛吃生魚片種類大不同　過來人曝原因

快訊／10:48嘉義大埔規模4.5「極淺層地震」　最大震度4級

高雄11月大男嬰「低血氧+喘鳴」確診新冠

下波鋒面接近　雨區擴大時間曝

陳大天「要負責炎上鍾明軒」結果被逮

震央出錯「誤發國家級警報」　氣象署：測站密度不平均所致

不是叫老公！同事「用1詞」稱呼另一半

王文洋包養163公分嫩妹　身分起底相差40歲

快訊／南部發生有感地震　估震度4級以上

快訊／09:16宜蘭近海規模4.0地震　6縣市有感「最大震度4級」

一堆人中！研究曝「1習慣」害憂鬱、記憶力下降

更多熱門

相關新聞

文化幣看國片加碼送100點！開學片單一次看

文化幣看國片加碼送100點！開學片單一次看

2025年文化禮金（文化幣）自元旦發放以來至今2個月，已有超過125萬人領取，領取率達62%，累積消費金額突破5.7億元。而新學期正式展開，多部國片陸續上映，文化部鼓勵青年多利用「結伴看國片，加碼送百點」，不僅增加同學間的話題，還能獲得文化幣回饋，且回饋次數無上限，等於看越多，拿越多。

賴清德現身書展：文化是國家的根

賴清德現身書展：文化是國家的根

預算刪減書展「3優惠受衝擊」！600變1200元取消

預算刪減書展「3優惠受衝擊」！600變1200元取消

文化幣1周80萬人領！超級E人邀257位朋友爆賺2580點

文化幣1周80萬人領！超級E人邀257位朋友爆賺2580點

文化幣發放 屏縣藝文場館祭驚喜優惠

文化幣發放 屏縣藝文場館祭驚喜優惠

關鍵字：

文化幣518國際博物館日

讀者迴響

熱門新聞

陳大天被逮「到案前在家畫面曝光」

港星王喜爆「來台遭下藥性侵2次」！

獨／藝人閃兵案擴大！　《棒棒堂》李銓、陳大天被抓了

快訊／陳大天涉閃兵案！被逮畫面曝光

網瘋猜「誰控制神轎？」　大轎組說法曝

威廉涉逃兵發聲了：我主動面對！主動到案說明

520快存！LINE「22款免費貼圖」限時下載

快訊／大根涉逃兵發聲了！「陳零九陳大天也出事」

許仁杰徹底切割謝京穎　咖啡店把妹聊到被趕

派翠克爆秘戀「啦啦隊女神檸檬」　深夜陪返香閨

AV女優突多大片刺青片量恐銳減

威廉「步入綠島警局到案」身影曝光！

目睹陳大天被逮…未婚妻受衝擊「活動急喊卡」後天將飛離台灣

薛楷莉暈船被騙財色！60歲建築師董事玩超大

好市多「孩子放電神物」超巨　會員買了：大家對我行注目禮

更多

最夯影音

更多

【等著被扣牌！】三寶騎士「靠邊不打燈」被按喇叭不爽了！惱羞追上逼車

【會想跟我離婚嗎？】妻見尪認真思考送上一巴掌：你真的敢想喔

【溫馨感人QQ】女兒女婿悄回台給驚喜！爸眼眶泛紅

【試探男友崩潰邊緣】她停車讓男友快瘋掉　後車門掀背離牆不到1cm

拖板車轉彎機械臂「正面巴臉」對向車　2禮拜新車全毀畫面曝

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面