年輕女力翻轉人生！　台南人氣芙拉咖啡靠創業貸款撐起甜點王國

▲台南人氣甜點店「芙拉咖啡」以軟心巴斯克蛋糕打響知名度，創辦人黃筱涵靠政府貸款成功創業並預計拓點藍晒圖。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南安平運河旁人氣甜點店「芙拉咖啡」，以招牌軟心巴斯克蛋糕擄獲甜點控味蕾，吸引不少網路名人與遊客打卡朝聖，令人驚艷的是，這間夯店的創辦人竟是年僅28歲、毫無烘焙背景的黃筱涵。

她憑藉對甜點的熱愛與行銷專業，從零打造品牌，更善用勞動部「微型創業鳳凰貸款」申請150萬元資金挺過創業難關，預計5月下旬更將插旗藍晒圖開設分店。

畢業於財務金融系的黃筱涵，曾任職台中行銷公司主管，婚後因隨夫定居台南，毅然辭職創業。她將熱愛的甜點與咖啡結合，投入烘焙課程自我進修，並運用行銷經驗，獨自完成市場定位、網站架設與包裝設計，一步步讓「芙拉咖啡」從無到有，三個月就實現盈餘。

黃筱涵坦言，最大的成功關鍵在於「準備好，就全力以赴」。為創造市場差異，她堅持使用成本高出同業近三倍的北海道奶油乳酪打造品質口感，並善用網紅行銷與節慶限定口味吸引流量。不過，隨著生意逐漸擴大，設備、人力與場地需求也跟著上升，讓她面臨資金瓶頸。

正當資金吃緊之際，她申請了勞動部推動的「微型創業鳳凰貸款」，成功取得150萬元支持，順利度過營運難關。她鼓勵懷抱創業夢想的青年勇敢邁出第一步，並善用政府資源讓自己在創業路上更有底氣。

勞動部勞發署雲嘉南分署長劉邦棟指出，「微型創業鳳凰」計畫提供最高200萬元貸款，免保人與擔保品，前2年免利息，另組創業顧問團輔導計畫執行，協助青年穩健創業。只要是年滿20歲至65歲女性、45歲以上男性，或離島設籍成年人均符合申請資格，歡迎洽詢免付費專線0800-092-957，或上官網（https://beboss.wda.gov.tw）了解更多。