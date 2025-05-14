陸評價賴清德執政一年　國台辦又痛批：迫害兩岸和平是危機製造者

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

總統賴清德即將執政滿一週年，台灣民調顯示有79.5%的民眾對其施政府不滿意，尤其處理兩岸關係問題的不滿意達40.5%。對此，大陸國台辦發言人陳斌華今（14）日也評價賴清德過去一年執政兩岸關係，再次批評是台海「兩岸和平破壞者」，「兩岸危機製造者」，並且重申兩岸必將統一。

陳斌華指出，賴清德當局上台以來違背島內主流民意，拒不承認「九二共識」，頑固堅持「台獨」立場，大肆宣揚分裂謬論，不斷操弄「反中抗中」，變本加厲製造「綠色恐怖」，阻撓兩岸交流交往。

陳斌華繼續痛批賴清德，編造所謂「民主對抗威權」虛假敘事，企圖蠱惑島內民眾，誤導國際輿論；無視經濟規律，圖謀兩岸經貿「脫鈎」、產業「斷鏈」，損害台灣企業和民眾利益福祉；向外部勢力獻媚輸誠，賣台害台，妄圖「倚外謀獨」、「以武謀獨」。「其所作所為升高兩岸對立對抗，破壞台海和平穩定，充分坐實其是『兩岸和平破壞者』、『台海危機製造者』。」

陳斌華表示，「兩岸同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，無論賴清德說什麼、做什麼，都改變不了這一客觀事實。」

最後，他強調，「兩岸終將統一、也必然統一，無論台灣內不形勢如何變化，外部勢力如何搗亂，都無法阻擋這一歷史大勢。」希望廣大台灣同胞站在歷史正確的一邊，和我們一道，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，堅定守護中華民族共同家園，同心共創國家統一、民族復興的美好未來。