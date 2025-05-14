核電廠延役免環評「很奇怪」　彭啓明：下半年啟動修法

▲核三廠2號機運轉執照5月17日到期後即將除役。（圖／ETtoday資料照）



生活中心／台北報導

核三廠2號機運轉執照5月17日到期後即將除役，但立法院昨三讀通過《核子反應器設施管制法》修正條文，讓國內核電機組得延長運轉年限最長20年。環境部長彭啓明今天表示，依照現行法規，核電延役或重啟並不須舉辦環評，「邏輯很奇怪」，現在環評法正在體檢，希望下半年能匯集各界意見後啟動修法。

立法院社福及衛環委員會今邀請環境部等部會專案報告「我國推動綠色轉型政策，相關人才培育發展與產業政策規劃」進行專題報告。彭啓明會前受訪表示，核一、核二、核三廠在興建時都沒有進行環評，核四廠當時有做環評，但並未成功新建。

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彭啓明說，依據現行法規，核電廠延役或重啟不須舉辦環評，若要環評，則必須修改環評法；另外，核廢料最終處置場所則須環評。但環境部並非核能主管機關，只能建議核安會若要延役或重啟，可參考環評審查程序，能讓全民有公開透明機制參與。

彭啓明也說，他認為「現行法規邏輯很奇怪」，運轉40年老舊電廠延役或重啟不須環評，除役卻需要；現在環評法正在體檢中，希望下半年能匯集各界意見後啟動修法。

彭啓明指出，過去有很多案例，如焚化爐重新整改不用環評，如果要修環評法，就須一併討論，否則可能會一次新增很多環評案件，須考慮未來環境部量能或是整個社會可以接受的程度，也可在下半年討論。