核三廠2號機5／17卸載　國民黨團示警：「火力全開」釀三害

▲國民黨團召開「核電歸零 賴政府準備好了?」記者會 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

核三廠二號機運轉執照將於5月17日到期，宣告台灣正式邁入非核家園。國民黨團今（1日）上午召開記者會，明確指出廢核之後所換來的是，能源安全風險增加、電價調漲壓力、空氣品質惡化，民眾用電將變貴、變髒，更變得不安全，台電的財務更加惡化。國民黨團主張核三廠繼續延役，維持能源安全，穩定電價，也符合台灣在國際上減碳的承諾。

副書記長王育敏表示，民進黨執迷不悟，硬是要核電歸零，5月17日核三廠二號機將停止運轉，當核電歸零之後，台灣面對的是「火力全開」，火力發電占比將來到84%；增加的火力發電，將對台灣社會民生國安，帶來重大危害。

王育敏指出，火力發電之後第一個面臨的危害，是碳排放量大增。核電碳排每千瓩12克，天然氣碳排每千瓩490克，也就是一旦核電歸零由天然氣取代，碳排幅度將大幅加40倍。請問民進黨政府，台灣對國際碳排承諾還在嗎？台灣碳排不降反增，將會造成國家信用破產。

王育敏說明，錯誤的能源配比，已經造成電價持續上漲當中，當年前總統蔡英文和現任的賴清德總統承諾電價不漲，通通都已破功，把便宜核電移除之後，未來不論是天然氣還是再生能源發電，發電成本都非常昂貴。電價上漲，物價就會跟著漲，民進黨政府只想用撥補的方式，拿人民的納稅錢填補台電財務黑洞，完全是背道而行。

教育文化委員會召委葛如鈞表示，氣候先鋒者聯盟今天上午在經濟部，發起針對民進黨錯誤的能源政策進行抗議，國民黨團深表同感，對於錯誤的能源政策，再次希望民進黨政府能夠懸崖勒馬，不要一錯再錯。近期行政院還在宣揚不缺電，到2032年電力是足夠的，真的是這樣子嗎？

葛如鈞表示，民進黨政府口口聲聲說不缺電，用各種小手段隱藏、扭曲實際用電情況。退一步來看，就算是用電量足夠，如此高昂的發電成本，讓台電連年虧損，難道就合理？經濟部說台電近三年虧損4200億元，如果拿掉挹注撥補和資產重估之後，台電虧損高達5500億元，今年預估負債比更高達95.47%，這是一間正常公司會出現的狀況？

葛如鈞指出，台灣在錯誤的執政之下，不斷地耗費人民錢財，故宮說沒錢繳電費，電費從2022年到2025年大漲80%，即便是電費預算比上年度多50%，還是不夠用。民生用電在2022年漲15%、2023年漲17%、2024年漲25%，平均漲20%，人民、產業受的了嗎？在有乾淨、穩定的核電使用的時代，電費每度僅1點多元，創造產業飛升。

國民黨團呼籲民進黨政府，要誠實正視台灣發電情況，教育文化委員會也把22年未修正的《核管法》第六條和修正動議送出委員會，希望執政黨不要再無理取鬧，理性推動核能延役，從核三廠開始，讓台灣有更穩定的電力可以使用，全力發展經濟，不要把台灣推入萬劫不復的深淵。

藍委張嘉郡表示，核電歸零之後，火力發電勢必會增加，尤其是中南部的空氣品質將會越來越差，國民黨團提出將核電廠安全年限延到60年的修正版本。經濟部長郭智輝提出三項條件若具備，將會考慮恢復核電，包括核安、全民共識和核廢處理妥當。

張嘉郡說，根據掌握到的資訊顯示，核一廠乾式儲存槽已經完成，核二廠乾式儲存槽已經發包動工，預計年底完工明年開始運轉。未來核一廠核二廠核廢料將從濕式儲存槽，轉到乾式儲存槽後，將會空出兩個濕式儲存槽。呼籲經濟部積極討論核電廠延役的問題，讓台灣有穩定的供電、便宜的電價和乾淨的空氣品質。

