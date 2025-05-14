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社會 社會焦點 保障人權

詐臺雅董座50億狂掃精品　「DIOR千萬珠寶、LV硬箱」將拍賣

記者黃宥寧／台北報導

曾以「機票投資」、「移民管道」為名，詐騙臺雅集團前董事長沈裕雄逾50億元的羅佩雯與餐飲大亨鄭淳駿，其奢華犯罪所得即將法拍。法務部行政執行署士林分署將於本月20日上午9時50分舉辦年度最大規模的扣案精品拍賣會，拍品涵蓋DIOR、愛馬仕（Hermès）、CHANEL、GOYARD、LV等共148件名牌精品，總值上看億元，部分為限量、訂製與罕見設計，吸引高度關注。

調查指出，羅佩雯與鄭淳駿以投資便宜機票與海外移民項目為幌子，自2019年起騙取沈裕雄50億元資金，羅女甚至偽造阿聯酋航空、東京奧運機票方案，以「短期高報酬」包裝成百日獲利7成的假投資計畫；鄭男身為沈的特助，則以「成功投資者」身份遊說沈續投，最終導致鉅額損失。

新北調查處今年2月、3月陸續搜索羅女及其親友住所，查扣大量高級精品與藝術品，包括DIOR市價近2千萬元的珠寶手錶組、LV硬箱塔、藝術畫作、限量腳踏車與各式精品包款，並追查羅女將贓款轉入前夫、兄嫂名下，在台中七期開設高級火鍋與甜點店，宛如「台版寄生上流」。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲ Louis Vuitton推出的La Maison Louis Vuitton首飾盒，市面上極少見到這款商品流通。（圖／記者黃宥寧翻攝）

為保障被害人權益，台北地檢署囑託士林分署對扣押財產進行變價拍賣。此次將釋出大量精品，其中最受矚目包括市價近2千萬元的DIOR手錶與耳環套組、LV經典老花電話亭造型小包、CHANEL金屬紫迷你包、Hermès粉紅Constance H包、鱷魚皮H皮夾、GOYARD限量托特組與各式藝術畫作等，皆為收藏市場罕見逸品。

士林分署表示，拍賣會將於5月20日當日上午8時30分開放登記，9時30分截止。應買人須攜帶身分證件並繳交新台幣3,000元「現金」作為保證金，方能領取號碼牌進場競標，號碼牌發完為止。拍定者當場以現金或信用卡付款，9時50分準時開槍。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲此次將釋出大量精品，其中最受矚目包括市價近2千萬元的DIOR手錶與耳環套組、LV經典老花電話亭造型小包 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

此外，為讓民眾搶先一睹拍品真面目，士林分署將於明（15）日下午2時30分至4時舉行「扣案精品鑑賞會」，今（14）日下午2時起也開放媒體與民眾拍攝會場與拍品，如提前布置完畢，將另行通知。

民眾可上士林分署官網（http://www.sly.moj.gov.tw）查詢拍賣公告與物件清單，士林分署也提醒，本次拍品價值非凡，機會難得，歡迎踴躍參與競標，把握一睹精品與搶標的難得機會。

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