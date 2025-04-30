【廣編】D-ONE第一大天地　舉行工程立柱儀式

▲D-ONE第一大天地今（4/30）舉行鋼構工程立柱儀式。

圖、文／第一大百貨提供

D-ONE第一大天地是一個創新且非凡的百貨購物中心，集結了國內外設計團隊共同規劃，並與大眾運輸如高鐵、台鐵、捷運相結合，期望成為大台中地區經濟發展的驅動力。這座超大型的複合式中心將涵蓋全國最大購物商場、國際五星級酒店、金融大樓及多用途會展中心等設施，目標是打造一座「未來之城」，吸引國際觀光。

為滿足顧客對精品的需求，D-ONE第一大天地設計了獨特的國際精品大道，長達500米、寬15米，挑高達12米，精品總營業面積約8,000坪，是全台最大的精品場域。大道兩側的精品品牌以旗艦店、概念店及形象店形式呈現，洋溢當代奢華風格兼具永續意識的空間，提供顧客奢華且具品味的購物體驗。

D-ONE第一大天地還特別打造了獨有的國際級亮點設施，包括歐洲風情街、三層挑空的中央景觀中庭、戶外街區、三樓戶外千坪中央廣場、沈浸式體驗下沈廣場、國際多功能展示場、絕美屋頂景觀花園、劇場及藝術博物館等設施，提供獨特的空間體驗。去年6月30日，D-ONE第一大天地進行了動土儀式，正式開始地下基樁及鋼柱工程。今（4/30）舉行的鋼構工程立柱儀式象徵著新的里程碑，期望在明年底完成工程建設。