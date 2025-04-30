　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】D-ONE第一大天地　舉行工程立柱儀式

▲▼台中,第一大百貨,購物中心,D-ONE第一大天地,精品。（圖／業者提供）

▲D-ONE第一大天地今（4/30）舉行鋼構工程立柱儀式。

圖、文／第一大百貨提供

D-ONE第一大天地是一個創新且非凡的百貨購物中心，集結了國內外設計團隊共同規劃，並與大眾運輸如高鐵、台鐵、捷運相結合，期望成為大台中地區經濟發展的驅動力。這座超大型的複合式中心將涵蓋全國最大購物商場、國際五星級酒店、金融大樓及多用途會展中心等設施，目標是打造一座「未來之城」，吸引國際觀光。

為滿足顧客對精品的需求，D-ONE第一大天地設計了獨特的國際精品大道，長達500米、寬15米，挑高達12米，精品總營業面積約8,000坪，是全台最大的精品場域。大道兩側的精品品牌以旗艦店、概念店及形象店形式呈現，洋溢當代奢華風格兼具永續意識的空間，提供顧客奢華且具品味的購物體驗。

D-ONE第一大天地還特別打造了獨有的國際級亮點設施，包括歐洲風情街、三層挑空的中央景觀中庭、戶外街區、三樓戶外千坪中央廣場、沈浸式體驗下沈廣場、國際多功能展示場、絕美屋頂景觀花園、劇場及藝術博物館等設施，提供獨特的空間體驗。去年6月30日，D-ONE第一大天地進行了動土儀式，正式開始地下基樁及鋼柱工程。今（4/30）舉行的鋼構工程立柱儀式象徵著新的里程碑，期望在明年底完成工程建設。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
572 3 8863 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／基隆汽車恐怖暴衝！5人送醫
廚師才辦好殘障補助遇死劫　妻同遭猛撞「雙腿截肢」搶命中
國6「橋聳雲天」變「猛鬼牽魂」！5年9人墜橋亡...將延伸防
公司當砲房！已婚老闆狂激戰女員工　倉庫、辦公室、車內都玩遍
新竹大地主「欠地價稅1400萬」36筆土地遭拍賣
台灣「一產業」大規模倒閉！狂關8000家「萬人失業」

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】D-ONE第一大天地　舉行工程立柱儀式

9m88與林柏宏霸氣開箱Dyson「水管吹風機」！高顏值＋高科技聯手掀起時尚髮型革命

文具控必收！Convenience Wear✕KOKUYO文具在台開賣　日本旅人激推的夢幻必買清單曝光

Uber One會員福利5／30起有變！生鮮雜貨及非餐點低消貴100元

2大速食店「勞動節咖啡優惠」！那堤買5送5、美式第2杯10元

母親節送媽媽「娜美級」女神美顏　保養靠「一招」自然有感

三商炸雞「戰斧雞腿、炸雞桶」買1送1　明起限時3周優惠

咖啡「買1送1」、10元喝拿鐵美式！超商「勞動節優惠」一次看

2025春夏必收！IU、柯佳嬿愛鞋全新「NB 1000與T500」小資女上腳秒變精緻女主角　上班、出遊隨型神百搭！

卡粉救星來了！彤顏診所人氣推薦保柔緹「淺層施打＋深層補水」一針打造自然發光肌

Makiyo爆料楊丞琳「紅了不認人」　薔薔：她現在被罵得很慘

遊 #旗津 臨停竟被暴打！刺青男嗆：你結屎臉

Makiyo爆 「紅了不認人」　楊丞琳駁：惡意造謠

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

李多慧表演前「衣服沒了」超迅速危機處理被讚爆

小朋友邊盪鞦韆邊唱超ㄎ一ㄤ童謠：阿嬤的內褲360度

黑吃黑失敗找替死鬼！詐團10hrs活活虐死車手　全程直播給柬高層

「我的錢還要你管？」 台中嬤堅領錢400萬險被騙

稱「台灣人也是中國人」遭轟　 #連勝文 ：不聽民進黨的話就被鬥臭

【廣編】D-ONE第一大天地　舉行工程立柱儀式

9m88與林柏宏霸氣開箱Dyson「水管吹風機」！高顏值＋高科技聯手掀起時尚髮型革命

文具控必收！Convenience Wear✕KOKUYO文具在台開賣　日本旅人激推的夢幻必買清單曝光

Uber One會員福利5／30起有變！生鮮雜貨及非餐點低消貴100元

2大速食店「勞動節咖啡優惠」！那堤買5送5、美式第2杯10元

母親節送媽媽「娜美級」女神美顏　保養靠「一招」自然有感

三商炸雞「戰斧雞腿、炸雞桶」買1送1　明起限時3周優惠

咖啡「買1送1」、10元喝拿鐵美式！超商「勞動節優惠」一次看

2025春夏必收！IU、柯佳嬿愛鞋全新「NB 1000與T500」小資女上腳秒變精緻女主角　上班、出遊隨型神百搭！

卡粉救星來了！彤顏診所人氣推薦保柔緹「淺層施打＋深層補水」一針打造自然發光肌

快訊／基隆汽車「路口暴衝」撞4機車、路人　5人送醫

許銘春涉挪用就安基金　民進黨廉政會要求儘速到會說明

51勞動節放假懶人包！超多人問「學生有放嗎」　法規給解答

廚師工傷才辦好殘障補助遇死劫　妻同遭猛撞「雙腿截肢」搶命中

《千萬別開門》導演驚傳病逝！　遺屬認「長期昏迷」年初才好轉

正妹漫畫家刪文道歉認「放飛自我過頭」　織織曬前任後宮照被罵爆

國6「橋聳雲天」變「猛鬼牽魂」！5年9人墜橋亡...將延伸防護網

萬海慈善「讓愛閃耀」連續8年挺中小社福　今辦捐贈儀式與研討會

新竹大地主「欠地價稅1400萬」36筆土地遭拍賣　底價2.6億元

被當砲房「女友啪完爽睡」　砲友嚇掏錢！他怒：房東司機ATM三合一

稱「台灣人也是中國人」遭轟　 #連勝文 ：不聽民進黨的話就被鬥臭

消費熱門新聞

7-11母親節咖啡買1送1、家樂福夯品5折

7-11開賣「香菜多力多滋、榴槤洋芋片」網瘋搶

必勝客五倍起司焗烤千層麵新上市

咖啡買1送1！超商勞動節優惠一次看

母親節送媽媽「娜美級」女神美顏

7-11奶茶「買2送2」還有寶可夢杯

2025春夏必收！IU、柯佳嬿愛鞋全新NB 1000與T500

三商炸雞「戰斧雞腿、炸雞桶」買1送1

全家1.5倍鮮食新品、最巨泡芙「買1送1」開搶

獨／麥當勞APP開放「手機點餐」了

7-11推出「免剝殼滷蛋」試賣

2大速食店勞動節限定「咖啡優惠」

超商勞動節咖啡「買2送2」寄杯再狂省

日本No.1葡萄糖胺500元開搶！比免稅還便宜

更多熱門

相關新聞

女大生遭客運「二度輾壓」慘死　不算殺人

女大生遭客運「二度輾壓」慘死　不算殺人

東海大學林姓女大生去年9月與學姊出門逛街，結果遭一輛巨業客運撞輾死亡。林女家屬質疑，施姓駕駛二度撞輾，涉及殺人。中檢今偵結僅依過失致死起訴施，認定施當下只能看得到林女手在車輪後方，角度無以見得林女頭部位置，施所稱是為了「盡量閃過」並非無據，但是施有過失致死前科，檢方依過失致死罪將他起訴，並請求法官從重量刑。

獨／台中3死悲劇　獨子扛家照顧病父母崩潰

獨／台中3死悲劇　獨子扛家照顧病父母崩潰

台中一家3口失聯多日　親友上門查看赫見已死亡

台中一家3口失聯多日　親友上門查看赫見已死亡

40桌變5桌、來客僅剩3成　南屯婚宴會館掀退場潮

40桌變5桌、來客僅剩3成　南屯婚宴會館掀退場潮

全台最大百貨商場D-ONE立柱　拚明年底1期開幕

全台最大百貨商場D-ONE立柱　拚明年底1期開幕

關鍵字：

台中第一大百貨購物中心D-ONE第一大天地精品

讀者迴響

熱門新聞

傑瑞米雷納憶事故：我已經死過了

楊丞琳怒斥惡意造謠「保留法律追訴權」！　Makiyo霸氣再冷回3字

烏克蘭女記者遭俄軍俘虜「眼球、大腦被挖出」！

快訊／「剴剴案」惡保母劉彩萱認罪了

Makiyo爆司機沒昏迷還出國　運將妻怒提告

他每天早餐麵包胖10公斤　改吃「這組合」瘦了血糖正常

廖峻中風7年「兒要錢才出現」！

恐「下到發霉」梅雨鋒面　最新預測時間曝

嘎妹道歉認不成熟「疏遠蔡阿嘎」　IG發聲揭家族矛盾內幕

楊丞琳被挖10年前舊文「心疼Makiyo」陸網：足以證明為人

性侵13歲少女致懷孕生女　等她長到11歲又淫辱3年

5車手黑吃黑遭擄私刑凌虐　強逼集體SM「趴地吞精」

專家鑑定：剴剴全身42處虐傷

巴基斯坦：印度最快24小時動武

MAKIYO再爆楊丞琳曾哈日交往過阿BEN「帶給我們看」

更多

最夯影音

更多

Makiyo爆料楊丞琳「紅了不認人」　薔薔：她現在被罵得很慘

遊 #旗津 臨停竟被暴打！刺青男嗆：你結屎臉

Makiyo爆 「紅了不認人」　楊丞琳駁：惡意造謠

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面