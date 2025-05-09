稱朱亞虎供詞多是「臆測」沒證據力　邱毅：柯文哲起訴基礎已動搖

▲台北地院審理京華城案提訊柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

台北地院8日續審京華城案，傳喚朱亞虎出庭作證，當被問及是否將「捐款視為行賄」時，朱則回應「從來沒有，也沒人敢問捐款的目的，我只是穿針引線的人，沈慶京下命令，我不得不做」。對此，前立委邱毅今（9日）表示，朱亞虎的供詞有很多是「臆測」或「推論」，依《刑事訴訟法》這是沒有證據力的，起訴柯文哲受賄和圖利的基礎，在法庭交互詰問裡禁不起考驗，已經動搖，也為這場世紀大冤案，走向真相大白的第一步。

民眾黨昨日以圖卡還原開庭過程，內容指出「朱亞虎今日在法庭上說為何威京要捐210萬給民眾黨他不清楚，沈慶京也從頭到尾都沒說原因。律師問，那為何去年他會向檢方供稱，自己是受到沈慶京指使? 他答不出來，最後只能坦承是他被羈押後『才突然想到，是被關起來之後的一次在法庭上，我認為我行賄了所以我認罪，我把責任扛下來』，朱亞虎更脫口說出，之前都沒有這樣想，被羈押才這樣講、我們不是做行賄這種事的人，被羈押了才有這個認知」。

邱毅也發文表示，昨天下午，在台北地院遇到了陳佩琪，好瘦也顯得虛弱，這宗案件嚴重摧殘了陳佩琪的身心，但是她很堅強，守護著心愛的丈夫。

邱毅表示，他也勸陳佩琪要好好照顧身體，等待著沉冤得雪的到來，自己安慰著陳佩琪，卻忍不住要掉下眼淚，只能匆匆離開現場。

接著，邱毅提到，在昨天的交互詰問過程裡，這個冤案的真相逐漸浮現出來，列為污點證人的朱亞虎，在詰問中道出了一些實情，朱亞虎坦承當時給檢察官的供詞，有很多是自己的「臆測」或「推論」，依《刑事訴訟法》，臆測和推論的證人供詞，是沒有證據力的，如果朱亞虎的證詞無效，指控柯文哲收賄和圖利的犯行就不成立。

邱毅質疑，誰以收押來威脅朱亞虎，誘導朱亞虎做出做假證供，指控柯文哲收賄圖利？答案就是偵辦的檢察官。朱亞虎替沈慶京捐給民眾黨的210萬，其實就是單純的政治獻金，結果偵辦的檢察官，利用朱亞虎怕被收押的心理，誘導朱亞虎做出對柯文哲不利的證詞，成為起訴柯文哲受賄和圖利的基礎。

最後，邱毅，不過這個起訴的基礎，在法庭的交互詰問裡禁不起考驗，已經動搖，也為這場世紀大冤案，走向真相大白的第一步。

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼民眾黨以圖卡形式還原開庭過程。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲，下同）