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桃園罷團爆分裂內鬨！　志工對話截圖曝導火線

桃園6藍委全遭提罷免，並都已經送件。（鏡報新聞網）

▲桃園6藍委全遭提罷免，並都已經送件。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

外界對於桃園6罷團一階聯合送件的畫面記憶猶在，到了3月初二階領表時，桃一領銜人陳曉煒還說：「昔有罷韓四君子，今有桃園六結義。」然而，二階領表時，桃園六罷團其實已分為一四六、二三五兩批先後領表，直至後來送件也都是一四六、二三五分開行動，地方盛傳，罷團結義美談早已破滅，演變成割席絕交。

本刊調查，桃園罷團分裂關鍵正是陳曉煒，自大罷免運動興起，他就以桃園六罷團領導人之姿在地方活動，不只代表罷團對外發言，在6罷團聯合群組中，亦以領導人口吻推動進度，例如一開始他鼓勵各罷團儘快租用連署站點，說：「有需要協助簽約以及租金費用的可以先跟我這邊說，想辦法來募集。」

陸續有民眾表示透過教會捐款給罷團，但罷團志工一頭霧水。（讀者提供）

▲陸續有民眾表示透過教會捐款給罷團，但罷團志工一頭霧水。

陸續有民眾表示透過教會捐款給罷團，但罷團志工一頭霧水。（讀者提供）

▲陸續有民眾表示透過教會捐款給罷團，但罷團志工一頭霧水。

不少支持罷免的地方民眾深受感動，在地群組流傳貼文，稱「南崁多加教會的陳曉煒牧師，在罷免爛委風潮展開後，就熱心奔走桃園六區，除幫忙招募志工外，還出錢協助各地租借連署站，令人感佩不已」，並公開陳所成立的多加教會劃撥郵政帳號，呼籲大家捐款「支持他（陳）完成罷免大業，指名『罷免桃園六立委專用款』即可」。

然而，不少民眾捐錢後詢問是否收到，卻讓罷團一頭霧水，有桃二罷團幹部就反映：「我們連署站來了一個大哥，說他捐很多錢到多加，指名要給桃二用，牧師說會有一個桃二的獨立帳戶、錢會分給我們，但我從來不知道這件事情。」另有罷團幹部也在內部討論時表示：「剛剛遇到○○○（地方支持者），他說他桃園（每）一個罷團都捐了1萬元給牧師，問我有沒有拿到。」


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