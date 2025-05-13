王文洋「桃色劫」盤點！　名媛勒索320萬最終成植物人

▲王文洋曾遭謊稱為他生下一女的林爰君（JOJO林）勒索320萬元，當時鬧得沸沸揚揚。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

身價千億的宏仁集團總裁王文洋遭提告確認親子關係訴訟！一名宋姓女子日前向法院陳報證據，包括私密錄音檔案及照片，以佐證自己所生的5歲男童為王文洋的親骨肉，並要求王讓即將上小學的男童認祖歸宗，以利取得王家的財產分配權。台北地院已開庭進行調解，女方向王文洋開價逾10億元和解金，雙方協商多次，到目前為止還沒有共識，法院將擇期再開庭。

王文洋曾經在1998年遭遇類似的認親詐騙，當時自稱任職香港中天集團的名媛林爰君（JOJO林）出面宣稱，自己與王文洋婚外生下一名女兒BOBO，還抱著一名女嬰聲稱是王文洋的骨肉，且邀請媒體及政商人士舉行滿月酒，引發商界八卦話題。

後來林女開記者會要求王文洋與小孩驗DNA認親，並出示錄音帶表示曾與王談判，錄音中林女對王文洋大聲哭喊無情無義，此外，林女還寫信給台塑集團創辦人、即王文洋的父親王永慶求助，但王文洋反指與林女是事業合作關係，要她趕快履行雙方的商業合約。

▲王文洋很有小孩子緣，常在聚會時抱小孩。

當時王文洋指控林女錄音帶造假涉嫌詐騙而提告，事後法院認定林女勒索王文洋320萬元，依恐嚇取財等罪判她1年5個月徒刑，隨後林女逃亡遭通緝至2003年被逮入獄。出獄後，轉往中國經商，從事美容事業並改名為林裳妘。

林女不僅詐騙王文洋，出獄後還騙過台北市議員秦慧珠。2007年至2016年間，林女多次聲稱她在中國有線民，可以提供情資供秦慧珠在立院質詢之用，為了保護線民不被中國當局追捕，需要秦提供資金協助安置線民，陸續向秦騙逾8,000萬元，秦提告後不久，林女重病成植物人，檢察官遂於2022年對林女不起訴。



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