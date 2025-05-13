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花蓮羽球小將揚威國際！小六男團奪冠　總教練獲優秀監督賞

▲▼花蓮「洄瀾羽之鷹」羽球團赴日參加「第28屆香川青少年羽球公開賽」，榮獲國小六年級男子團體冠軍。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲花蓮「洄瀾羽之鷹」羽球團赴日參加「第28屆香川青少年羽球公開賽」，榮獲國小六年級男子團體冠軍。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮「洄瀾羽之鷹」羽球團日前首度跨海赴日參加「第28屆香川青少年羽球公開賽」，在眾多強隊環伺中脫穎而出，榮獲國小六年級男子團體冠軍，另有多組晉級八強、十六強，佳績斐然。日前市長魏嘉彥專程前往球館，張貼紅榜恭賀，並表示要安排聚餐犒賞教練與選手，感謝他們讓世界看見花蓮、看見台灣。

香川青少年羽球公開賽為日本重要羽球盛會之一，今年共有來自日本當地共114支隊伍參賽，作為首支挑戰大賽的海外球隊，來自花蓮的「洄瀾羽之鷹」，在歷經激烈賽事後，國小六年級男子組吳若谷、吳可期、黃振權和吳漢升4人勇奪團體賽冠軍，小五男團與小四女團並列第五，小六女團亦進入十六強，總教練李建緯更獲得優秀監督賞殊榮。

▲▼花蓮「洄瀾羽之鷹」羽球團赴日參加「第28屆香川青少年羽球公開賽」，榮獲國小六年級男子團體冠軍。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲羽球團有多組晉級八強、十六強，佳績斐然。

李建緯平時除球技指導外，也相當重視選手品行與課業培養。他表示，此次遠征不僅是競技挑戰，也是一次寶貴的學習機會，無論是在與前屆冠軍隊交手時，絲毫不懼拿出百分之兩百的實力，或是越級參賽、不輕言放棄的表現，都展現出超越極限的挑戰精神，而在球技之外，過程中選手們對世界觀、語言與學習態度也都有不少的收穫。

▲▼花蓮「洄瀾羽之鷹」羽球團赴日參加「第28屆香川青少年羽球公開賽」，榮獲國小六年級男子團體冠軍。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲花蓮市長魏嘉彥專程前往球館張貼紅榜恭賀。

值得一提的是，本次赴日的參賽者中，也包含一名聽障選手何昕玥，她在接觸羽球後逐漸克服身體限制，找回自信，此行中儘管在賽場上意外受傷，她仍以堅強意志完成比賽，在簡單包紮後重返賽場，感動在場所有觀眾。

魏嘉彥表示，花蓮孩子奮力拚搏的精神令人感到欣慰又驕傲，大家優秀的表現，不僅有教練團的悉心指導、家長的認同，以及最重要的是選手自身的努力，而在另一方面，市公所為了推動花蓮羽球運動的發展，近年來也透過舉辦市長盃賽事及補助辦理各項運動深耕計畫等方式，持續支持基層運動，也希望未來能夠匯聚更多資源，讓有潛力的選手都能發光閃耀。

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