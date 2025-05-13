NONO涉「性侵猥褻6女」今宣判　過去7度不認罪

記者葉國吏／綜合報導

藝人陳宣裕（藝名NONO）因涉嫌妨害性自主，遭士林地檢署以3次強制性交罪、2次強制性交未遂罪及2次強制猥褻罪起訴，檢方認定有6名女子受害共7次，並形容其品行低劣，建請法院從重量刑。案件經士林地方法院審理近一年，NONO七度開庭、堅持否認指控請求無罪，法官定於今（13）日上午11時宣判。

▲NONO陳宣裕。（圖／記者黃宥寧攝）

根據起訴書，NONO利用其藝人知名度及工作機會結識多名女子，並涉嫌在多起事件中以強吻、撫摸、強制性交等方式妨害性自主。檢方指出，NONO犯後態度迴避，矢口否認不法，未見悔意，對被害人身心造成嚴重傷害，依法起訴。

案件審理期間，士林地方法院採不公開方式進行，共開庭7次。NONO在庭上全盤否認犯行，辯稱不認識被害女子，但法官勘驗相關證據，包括影片及被害人繪製的住處格局圖，認定被害女子與NONO之間存在交集。案件辯論已於今年2月結束。

▲藝人NONO（陳宣裕）涉性侵、性侵未遂、強制猥褻等遭起訴。（圖／記者黃宥寧攝）

此外，士林地檢署去年曾因罪嫌不足對部分案件作出不起訴處分，但2名被害人事後提出再議，高檢署認為偵查不完備，撤銷不起訴處分並發回士檢續查。該部分案件仍在調查中。