痛批NONO「根本不是人」！被害化妝師現身喊話法官：送他進去關

記者黃宥寧／台北報導

藝人NONO（本名陳宣裕）因涉嫌多件性侵遭起訴，今（21）日士林地院進行第6次開庭，並傳喚有3名證人出庭，其中一名化妝師控訴NONO在片場拍攝間隙尾隨她進入廁所，對其猥褻。庭後受訪，她情緒激動，痛斥NONO毫無悔意，直言「根本不是人」，並表示相信司法正義，一定會送他進去關。

據了解，今傳喚3名被害證人並採以隔離訊問。其中，被害化妝師指出，過去在片場休息間隙前往廁所，遭NONO尾隨進入，對其進行強吻、觸摸胸部及大腿，甚至企圖更進一步侵犯。幸好她隨身攜帶電擊棒，趁對方鬆懈時反擊成功並逃脫。

▲被害女化妝師出庭作證，庭訊後露臉受訪痛批NONO「不是人」。（圖／記者黃宥寧攝）

作證結束後，該化妝師自願露臉接受媒體簡短訪問，對NONO的態度表達強烈不滿。她憤怒地表示：「我曾經問他，你是不是男人？但現在我只想說，他根本不是人，完全沒有悔意！」她還嚴厲批評NONO先前聲稱完全不認識被害人，對此毫無悔過的態度深感憤慨。

此外，化妝師也感謝電商企業家486先生陳延昶的全力支持。「他出資協助我們這些受害者打官司，真的非常感激。」她表示，自己對司法充滿信心，相信法官會秉公判決，還受害者一個公道，讓NONO受到應有的懲罰。

法官近日密集開庭，持續傳喚被害女子出庭作證，隨著案件審理進入關鍵階段，全案有望在農曆年後做出宣判。