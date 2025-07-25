李多慧超寵粉「買一大袋麵包」餵食粉絲　霸氣喊：我來付錢

記者施怡妏／綜合報導

韓國啦啦隊女神李多慧不僅外型甜美，出色舞技與親民的個性，讓她擄獲大票粉絲的心，寵粉的她日前出席一日店長，拎著一大袋麵包，給站在門口等待的粉絲，「給你們吃」。事後還在Threads回應粉絲的留言，「你們不要花錢！！！！我來付！！！！」霸氣又寵粉的舉動，讓一票網友讚「人美心善。」

▲李多慧寵粉無極限。（圖／翻攝自李多慧IG）



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YouTube頻道「@DaHyeLee_de_gou」貼出一段影片，繼上次請粉絲吃飯，李多慧出席一日店長活動時，擔心粉絲餓肚子，於是自掏腰包買了一大袋的麵包，給在店門口等待的粉絲，貼心的舉動讓粉絲又驚又喜，寵粉無極限，「多慧繼上次請吃飯，這次直接帶麵包來餵食粉絲！這樣會胖胖」。

另一名粉絲則在Threads上傳影片，感謝多慧請客，大讚她是貼心的公主。文章釣出多慧本人留言，「你們不要花錢！！！！我來付！！！！」

多慧貼心的舉動，讓大票網友狂讚，「多慧會讓男女生喜歡不是沒道理，很用心」、「跟粉絲是互相的，多慧謝謝你那麼體貼」、「多慧就是大器」、「就算不是很貴的東西，收到還是會覺得很暖心，我覺得她很懂台灣的文化」、「上個願意買東西給粉絲的明星，我知道的是IU」。

影片獲得「李多慧이다혜 DahyeLee #82 後援會」授權轉載。



▼李多慧霸氣留言。（圖／翻攝自Threads）





