情侶「墾丁撿鹿角」萬人吵翻　墾管處發聲：2區域私自採集違法

▲網友聲稱在墾丁撿拾梅花鹿角，引發爭議 。（圖／資料照）



記者許力方／綜合報導

有一對情侶發文到墾丁「找鹿角」，結果女友真的在秘境深處撿拾了一支梅花鹿角，並將現場錄影畫面PO上網，開心說「帶走」，引發網友爭議，兩人連日來陸續詢問保七總隊和墾丁國家公園管理處，堅稱梅花鹿並非保育類、沒有違法。對此，墾管處特別發文公告，在2區域撿拾鹿角屬於違法採集標本，可裁罰3000元。

情侶兩人今天（12日）凌晨0時許透過Threads向「鹿角」串發文一段約20秒的影片，聲稱「女友說要來墾丁找鹿角」，結果開車繞了整個恆春半島一圈，找到了一個秘境，裡面都是獸徑，經用「鹿大便」搜尋方位，真的找到了一支梅花鹿角。男方詢問女友是否能帶回，她開心地跳著說「帶走！」

貼文吸引近2萬人按讚，不少網友質疑違法，情侶倆則引述2019年屏東滿州鄉永靖社區「端午尋鹿角」的活動為例，聲稱地方政府過去也曾辦過撿鹿角活動，且經第一時間致電保七總隊詢問警方，得到「可以」的回覆；後續他們再度向墾管處確認，墾管處回應若在「生態保護區」、「特別景觀區」採集到就算違法，他們認為，自己拾角地點在一般管制區，所以沒有違法。

▲墾丁國家公園生態保護地圖。（圖／墾管處）



對此，墾管處發出2點公告，第一，網路上有「撿拾鹿角」行為，於墾丁國家公園園區特別景觀區或生態保護區撿拾鹿角，屬於採集標本行為，未經許可已違反國家公園法第17條，可裁罰3000元整。第二，有關社群網路錯誤資訊，以致民眾誤以為在本園區「任何地區」都可撿拾鹿角。

墾管處後續進一步說明，網路上傳的撿拾鹿角位置還需要再確認釐清，在國家公園區2區域任何採集檢拾行為都需要國家公園同意。網友的資訊可能導致民眾誤導，呼籲民眾勿私自在特別景觀區或生態保護區採集動植物，共同維護國家公園珍貴之自然資源。