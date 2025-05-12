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3秒搜出停車位！LINE「1神器」爆紅　駕駛狂讚：相見恨晚

網友分享一款線上停車位搜尋工具，可快速根據定位提供最近的停車位資訊。（示意圖，photoAC）

▲網友分享一款線上停車位搜尋工具，可快速根據定位提供最近的停車位資訊。（示意圖，photoAC）

圖文鏡週刊

開車族有福了！一位網友最近發現一款超實用的線上停車位搜尋工具，據說能大幅縮短找車位的時間，經網友測後驚呼，每天上班因此省下至少10分鐘的繞路時間。貼文曝光後，立刻引發許多駕駛對「找車位神器」的興趣，紛紛躍躍欲試。

這名網友在Threads上發文表示，透過LINE官方帳號「雞來客棧GLike」，竟然能輕鬆在線上搜尋停車位，而且還貼心附上導航功能，他實測後大讚準確度高，且早上找車位時間大幅縮短10分鐘，直呼「超級方便、相見恨晚！」

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貼文一出吸引逾3千名網友按讚，「我這兩天用這個找停車位，很方便 」、「根本太好用」、「再也不用佛祖保佑開盲盒了」、「這是什麼神奇的系統太美好了」、「前天台北市實測有停到車格！真的太讚，馬上分享給身邊親友」、「超級方便相見恨晚」。

「雞來客棧GLike」也貼心分享找車位妙招，告別繞圈，只要3秒就能輕鬆鎖定停車位，急性子也能優雅停車。「雞來客棧GLike」公布教學影片指導操作步驟，先加入Line官方帳號，在聊天室中點擊左下角鍵盤圖示，然後依序點選「>」和「＋」，選擇「位置資訊」並按下右上角的「分享」傳送定位。完成以上步驟，系統就會自動顯示離你最近的10個停車場和10個路邊停車格，不僅提供一鍵導航，還能顯示剩餘車位數量和計費方式等實用資訊。

目前「雞來客棧GLike」的停車位查詢功能，現階段僅開放台北、新北、台中、台南、高雄等5個縣市使用。針對許多其他地區網友的詢問，團隊正積極開發擴展中。


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