遭控偽造會議紀錄亂發防疫獎金　北榮名醫纏訟獲判無罪

記者黃宥寧／台北報導

被譽為國內神經治療權威的台北榮總鄭宏志醫師，先前被控為冒領衛福部「國家重大防疫貢獻獎勵金」，涉嫌指示張姓女秘書偽造會議紀錄以利分配，遭依偽造文書等罪起訴。士林地院審理後，判鄭宏志無罪，張女則因行使業務登載不實文書罪，判處有期徒刑2月，得易科罰金，每日折算新台幣1000元。

案發於2023年初，檢方查出，當時北榮配合中央執行防疫任務，鄭醫師涉嫌為爭取獎勵金，要求張姓女秘書捏造會議紀錄，以利申請獎金分配。然鄭宏志於2024年7月2日首度開庭時喊冤，強調2022年12月底他因急性盲腸炎破裂住院，整整一週無法進食、身體虛弱，病中僅曾接到張女電話詢問分配意見，並未參與或指示任何不法行為。

鄭當庭陳述，當時表示「平均分配即可」且應「依規定處理」，主責應為職務代理人黃姓主任及吳姓總醫師，自己非主辦人，也未分得任何獎金。其辯護律師也指出，鄭在住院期間不可能越過職代指示屬員，應無犯罪動機與行為。

張姓秘書則在庭上一度哽咽表示，自己服務鄭醫15年，是基層員工，只是執行上級交辦事項，小至剪髮、排藥盒，大至行政庶務，會議紀錄的內容均經吳醫與鄭醫同意才蓋章，不可能私造流通全院的正式文件。

▲北榮名醫鄭宏志遭控偽造獎金會議紀錄。（資料圖／記者黃宥寧攝）

庭後，鄭醫受訪無奈說「這是欲加之罪，何患無辭」，當時自己生重病，只是接個電話且不是主辦人，所有的罪卻往自己身上套。

法院經審理後認為，鄭並非主辦人，無證據證明其指示偽造文件，且事發時仍在住院期間，無從參與相關會議，判決無罪；張女則認定確有行使業務登載不實文書行為，但量刑上考量其基層身份與執行交辦，處刑2月，得易科罰金。

另，鄭醫遭控藉辦理採購勾結廠商收取回扣，協助得標後業者再以低規器材交貨，涉違反貪污治罪條例、公務員利用職務詐取財物等罪，目前由檢方全力偵辦中。