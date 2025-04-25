辯熟客「全裸坐床」是皮膚過敏　按摩女挨罰喊冤被打臉

記者黃翊婷／綜合報導

女按摩師小花（化名）去年3月間因被警方臨檢抓包進行半套性交易，挨罰3000元，但她辯稱熟客是因為皮膚過敏無法使用店內提供的免洗短褲、毛巾，才會赤裸著身體，警方查無證據就說她進行性交易，顯然不妥。不過，士林地院簡易庭法官日前審理之後，並未採信小花的說詞，最終裁定駁回聲明異議。

▲小花聲稱客人全裸按摩，是因為皮膚過敏。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

小花主張，警方去年3月間前往她任職的養生會館臨檢搜索，卻沒有出示任何證件、搜索票，甚至在查無任何殘留精液的保險套、衛生紙、毛巾、對價交易金錢等證據之下，僅憑客人的片面供述，就認定她從事半套性交易，並依法裁罰她罰鍰3000元，顯然有程序違法之處。

小花進一步解釋，當時客人之所以沒有穿衣服，是因為客人的皮膚有輕微過敏現象，如果使用店內提供的免洗短褲、大毛巾，可能會產生紅腫發癢等症狀，加上對方是熟客，她才會答應配合。

不過，該名客人在接受警詢時承認與小花進行半套性交易，還說出性交易價格為500元，錢是他當面交給小花的，警方進入包廂時，他全身赤裸坐在床上，小花的雙手正好在他的私密部位游移等細節，證實兩人當下就是在從事性交易。

士林簡易庭法官認為，客人對性交易的過程論述詳盡，應當是親身經歷過，而且他和小花之間素不相識，也沒有怨隙，沒有憑空捏造誣陷小花的動機，更沒有冒險做偽證的必要。

法官表示，經查，警方確實持有法院核發的搜索票，並無違法搜索的情況，而且從警方臨檢現場的影像截圖看來，小花與客人當時的姿勢，顯然就是在進行性交易，雖然沒有查獲任何殘留精液的證據，但這並不影響小花確實有提供性服務的事實，最終沒有採信小花的說詞，裁定駁回聲明異議，全案不得抗告。