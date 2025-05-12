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獨自來台照顧阿公！外傭「母親節前夕生日」　全家人暖舉讓她爆哭

▲▼外傭母親節前夕生日，全家人暖舉讓她爆哭。（圖／Threads網友spedmangto授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

▲外傭母親節前夕生日，全家人暖舉讓她爆哭。（圖／Threads網友spedmangto授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

記者柯振中／綜合報導

5月的第二個禮拜日是母親節，許多人會與家人團聚慶祝。一名網友在Threads上分享影片，母親節前夕正好是家中外傭的生日，全家人特意準備了生日蛋糕，替外傭慶生。而影片曝光以後，令許多人感動不已，直言「像家人一樣，好棒」。

這名網友在Threads上分享影片，母親節前夕正好是家中外傭的生日，家人們為了給外傭一個驚喜，特意買了生日蛋糕，並且拿手機錄下全程。

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▲▼外傭母親節前夕生日，全家人暖舉讓她爆哭。（圖／Threads網友spedmangto授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

▲外傭母親節前夕生日，全家人暖舉讓她爆哭。（圖／Threads網友spedmangto授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

畫面當中可以看見，外傭得知家人替她慶生，瞬間忍不住情緒潰堤，開始不斷掩面、彎腰。而在家人的邀請下，外傭坐在椅子上，在全家人的祝福下切了蛋糕，溫暖的畫面令許多人感動不已。

這段影片曝光以後，在Thread上收穫了9.1萬個讚，許多人對此留言直呼，「像家人一樣，好棒」、「有這樣的關係真好，希望大家都能尊重每個職業並互相感恩」、「真的很感動，生日要快樂」、「真的要善待外傭，如果沒有她們的付出，我們無法在外奮戰，互相扶持是這個世界的美麗」、「好喜歡這種溫馨的一家人的善良美好的發文，她看起來真的好激動好開心。」

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